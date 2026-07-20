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Niška policija uhapsila je dvadesettrogodišnjeg muškarca zbog toga što je u protekla tri dana izazvao više incidenata, između ostalog i zbog toga je napao muškarca (55) i ženu (76) na Bulevaru Nemanjića, kazali su danas u Policijskoj upravi u Nišu.

Uhapšeni Nišlija je 19. jula, oko podneva, bez ikakvog povoda, verbalno napao ženu i muškarca koji su se nalazili na autobuskom stajalištu, a potom je nasrnuo na muškarca i udario ga, usled čega je ovaj najpre pao na ženu, a potom na kolovoz i to u momentu kada je nalazio autobus.

Muškarac je prilikom pada na kolovoz i sudara sa autobusom zadobio višestruke teške povrede i prebačen je na reanimaciju Uninverzitetskog kliničkog centra u Nišu, dok je žena prilikom pada na stajalište lakše povređena, ali je takođe vozilom Hitne pomoći prebačena u Klinički centar.

U policiji su kazali da je uhapšeni Nišlija, pre nego štao je napao muškarca i ženu na autobuskom stajalištu, bez ikakvog povoda napao čoveka (49) na mostu koji povezuje Đerdapsku i Romanijsku ulicu i tom prilikom mu zadao više udaraca.

Ustanovljeno je i da je uhapšeni muškarac 17. jula uveče vređao majku i potom pobegao od kuće, zbog čega mu je izrečena hitna mera zabrane prilaska mestu prebivališta zbog nasilja u porodici.

Tu meru prekršio je već sutradan pošto je otišao do majke, ali je tom prilikom nije napao.

U Policijskoj upravi u Nišu kazali su da je tužilaštvo obavešteno i da će u daljem postupku biti odlučeno za koja će sve dela će odgovarati pred sudom.