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Kontroverzni influenser i tiktoker Marko Radmanović iz Sremske Mitrovice, poznatiji kao Faraon, oglasio se na društvenim mrežama nakon što je 17. jula priveden na informativni razgovor povodom spota za pesmu "Žig zveri", za koji nadležni navode da promoviše pedofiliju i seksualnu zloupotrebu maloletnika u pornografske svrhe.

Policija je po nalogu tužilaštva izvršila pretres stana i privremeno mu oduzela elektronske uređaje.

Tri sata bio u stanici

U video-obraćanju objavljenom na Tik toku, Radmanović je naveo da je u policijskoj stanici zadržan oko tri sata, da su mu oduzeti telefoni, laptopovi i hard-diskovi, kao i da je izvršen pretres stana.

Faraon Foto: Društvene Mreže

- Ovde se nalazim nakon puštanja sa informativnog razgovora iz policijske stanice koja se nalazi iza mene. Ovo je beleška od inspektora potpisana od strane mene i od strane inspektora. Tri sata su me zadržali tamo, oduzeli su mi telefone, laptopove, sve moguće hard-diskove, ceo stan su mi pretresli. Tri sata su mi proveravali sve to. Šta se desilo na kraju? Ništa nisu našli u mojim telefonima, u stanu, u bilo čemu, što aludira na krivično delo zbog čega sam ja i uhapšen. Znači, ovo su bile lažne priče, lažne dojave, inspektori kada su videli šta se nalazi u mojim telefonima, bukvalno su bili u čudu, blago su se smejali - nalazile su se suprotne stvari od onoga zbog čega sam ja prijavljivan, tako da sam ja pušten na slobodu bez krivičnog dela i bez bilo čega - rekao je Faraon u objavljenom snimku, pa zapretio:

- Svi koji su prenosili laži o meni imaju 24 sata da me kontaktiraju ili ću ih krivično tužiti.



Njegovo odvođenje na informativni razgovor, a potom i obraćanje na Tik toku usledilo je nakon burnih reakcija javnosti zbog spota za pesmu "Žig zveri" koji je izazvao oštre osude na društvenim mrežama.

Faraon ispred PS Sremska Mitrovica nakon davanja izjave Foto: Društvene Mreže

Sporni video za pesmu "Žig zveri", koji je delom sniman u prostoru dečje igraonice, našao se na meti kritika zbog scena, dijaloga i stihova koje su brojni građani ocenili kao neprimerene. Posebno su pažnju izazvali kadrovi i tekst pesme za koje korisnici društvenih mreža tvrde da sadrže seksualne aluzije povezane sa maloletnicima, kao i versku ikonografiju sa natpisom "Sveti tatica".

Inače, sudeći po dostupnim informacijama, Faraona na društvenim mrežama prati preko 70.000 osoba, a njegova ciljna grupa uglavnom su tinejdžeri.

Kadar iz spota Foto: Printscreen/Youtube

Podsetimo, policijski službenici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, u saradnji sa Policijskom upravom u Sremskoj Mitrovici i Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, identifikovali su korisnika naloga "Faraon", saopšteno je 17. jula iz MUP. Kako se navodi u saopštenju, po nalogu nadležnog tužilaštva, on je doveden u prostorije Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, nakon čega je izvršen pretres stana i drugih prostorija koje koristi, dok su mu elektronski uređaji privremeno oduzeti radi daljeg veštačenja.

Istovremeno, Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su protiv korisnika naloga Faraon tokom 2025. i 2026. godine podnete krivične prijave zbog sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljene polne radnje i polnog uznemiravanja. Kako je navedeno u saopštenju, prijave se odnose na sumnju da je pokušao obljubu više maloletnih devojčica.

Pokrenuta peticija

Peticija Foto: Printskrin/peticije.gradjanske.org

Slučaj je izazvao i snažnu reakciju građana. Pokrenuta je onlajn peticija kojom se traži gašenje svih naloga koje Faraon koristi na društvenim mrežama, kao i da nadležne institucije u potpunosti ispitaju njegove postupke.