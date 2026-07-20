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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su L. S. (31) iz ovog grada, kao i P. R. (29), A. M. (37) i M. S. (32) iz okoline Niša, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje.

Takođe, policija će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, protiv J. V. (28) iz Niša, osumnjičene za isto krivično delo, podneti krivičnu prijavu u redovnom postupku.

- Njih petoro se sumnjiče da su 18. jula, u jednom restoranu u okolini Niša, napali četvoricu zaposlenih, kao i da su oštetili inventar i parkirano vozilo ispred restorana - piše u saopštenju PU Niš.