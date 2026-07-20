Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu rasvetlili su četiri krađe i dve utaje i, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili Ž. Đ. (19), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela.

- On se sumnjiči da je, u prethodnom periodu u Niškoj Banji, od dve osobe ukrao torbice iskoristivši njihovu nepažnju, kao i da je od još dve osobe oteo torbicu, odnosno mobilni telefon, a zatim pobegao - piše u saopštenju PU Niš.

Takođe, sumnja se da je on u Niškoj Banji pronašao mobilni telefon i novčanik, kao i torbu sa stvarima i mobilnim telefonom koji mu ne pripadaju i zadržao ih za sebe.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Nišu.

Ne propustiteHronikaNAORUŽAN OTIMAO TELEFONE NA VRAČARU: Muškarac (30) nasrnuo i na policiju, usledila opšta drama
1000036184.jpg
HronikaSNIMAK KRAĐE KOD SMEDEREVA! Grupa mladića upala u motel na auto-putu, sačekali trenutak nepažnje pa OPUSTOŠILI kasu na recepciji! (VIDEO)
Screenshot 2026-07-19 164138.jpg
HronikaMUP OTKRIO KO JE SKRNAVIO GROBOVE U MALOM MOKROM LUGU: Skidao zlato sa pokojnika, pa ga prodavao u zlatarama
loznica--veccne-kuce-lozniccana-.jpg
HronikaMESEC DANA KRAO NAFTU I AKUMULATORE: U Kruševcu uhapšen lopov, oštetio "Srbijašume" za 140.000 dinara
IMG_20260317_090423.jpg