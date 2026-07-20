Policija u Nišu uhapsila je mladića (19) zbog sumnje da je počinio više krađa i utaja u Niškoj Banji.
PU Niš
TINEJDŽER OTIMAO TORBICE PO BANJI: Policija rasvetlila više krivičnih dela i uhapsila mladića iz Niša
Slušaj vest
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu rasvetlili su četiri krađe i dve utaje i, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili Ž. Đ. (19), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela.
- On se sumnjiči da je, u prethodnom periodu u Niškoj Banji, od dve osobe ukrao torbice iskoristivši njihovu nepažnju, kao i da je od još dve osobe oteo torbicu, odnosno mobilni telefon, a zatim pobegao - piše u saopštenju PU Niš.
Takođe, sumnja se da je on u Niškoj Banji pronašao mobilni telefon i novčanik, kao i torbu sa stvarima i mobilnim telefonom koji mu ne pripadaju i zadržao ih za sebe.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Nišu.
Reaguj
Komentariši