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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu rasvetlili su četiri krađe i dve utaje i, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili Ž. Đ. (19), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela.

- On se sumnjiči da je, u prethodnom periodu u Niškoj Banji, od dve osobe ukrao torbice iskoristivši njihovu nepažnju, kao i da je od još dve osobe oteo torbicu, odnosno mobilni telefon, a zatim pobegao - piše u saopštenju PU Niš.

Takođe, sumnja se da je on u Niškoj Banji pronašao mobilni telefon i novčanik, kao i torbu sa stvarima i mobilnim telefonom koji mu ne pripadaju i zadržao ih za sebe.