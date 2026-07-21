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Bivši košarkaš Crvene zvezde Uroš Plavšić koji je u subotu saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, zbog sumnje da je posle sopstvenog venčanaja, u noći između16. i 17. jula preskočio ogradu Vojno-medicinske akademije i fizički napao vojno lice - pripadnika obezbeđenja, nije prvi sportista koji se zbog svog ponašanja našao u sukobu sa zakonom.

Kako je Kurir pisao Plavšić je u potpunosti priznao i pokajao se zbog napada na obezbeđenje i izrazio spremnost da sa tužilaštvom sklopi sporazum o oportunitetu, odnosno da uplati novac oštećenom kao i deo u humanitarne svrhe, kao kaznu za ono što je učinio.

Plavšić priveden posle svadbe Foto: Printscreen Instagram

- Godinama unazad, sportisti za koje je javnost navijala na terenima, na žalost, neretko su upadali u probleme sa zakonom zbog različitih krivičnih dela. Bilo je onih kojima je policija kucala na vrata zbog nasilja u porodici, tuča, izazivanja saobraćajnih nesreća u kojima je neko povređen, ali i onih koji su hapšeni kao pripadnici ozbiljnih kriminalnih grupa - podseća sagovornik Kurira.

Neki postupci završeni su i akteri su odslužili svoje kazne, kao što je recimo bivši košarkaški reprezentativac Milan Gurović, koji je kažnjen sa 10 meseci kućnog zatvora zbog nasilja u porodici nad suprugom i ćerkom. Zbog napada na suprugu, u septembru 2023. bio je privedene i bivši fudbaler Ognjen Koroman, ali je tužilaštvo procenilo da nema elemenata za krivično gonjenje i tada mu je izrečena mera zabrane prilaska i komunikacije sa suprugom.

Milan Gurović Foto: Petar Aleksić

- Veliku pažnju javnosti tokom 2024. privukao je i bivši fudbaler Nikola Petković, koji je čak dva puta bio hapšen te godine. Najpre, zbog toga što je u dečijoj igranici u Beogradu napao košarkaša Nemanju Bjelicu, a potom i zbog pretnji maloletniku - podseća sagovornik.

Prvi incident, podsetimo, Petković je kako se sumnja, napravio u februaru 2024. Tokom verbalnog napada na košarkaša, Petković je navodno čak uzeo i makaze kojima mu je pretio. Na saslušanju je sve negirao, ali je pušten da se brani sa slobode.

Bjelica je, s druge strane, sve prijavio policiji i u tužilaštvu ispričao da je mirno sedeo za stolom kada mu je prišao Petković.

01:30 Napadnut Nemanja Bjelica Izvor: Kurir televizija

- Izjavio je da mu se Petković unosio u lice, da je počeo da ga vređa, i preti njemu, supruzi i deci. Između ostalog mu je rekao: "Iseliću te u Prigrevicu". Košarkaš je ostao mirno da sedi, ali je Petković otišao do šanka, uzeo makaze i potom i njima pripretio Bjelici "da će da ga izbode" - pisao je ranije Kurir.

Incident su, kako smo pisali, snimile kamere na kojima se vidi kako Petković prilazi Bjelici, a potom mu se za pultom igraonice obraća sa makazama u rukama.

Samo nekoliko meseci kasnije, Petković je opet priveden. Kako se sumnja, on je maloletniku kog je jurio od fudbalskog stadiona "Rajko Mitić" do Autokomande zapretio da će da ga ubije.

- "Ubiću te, i tebe i majku i oca i sestru i sve što imaš", "Da li ti znaš sa kim se kačiš?!" - navodno su jezive pretnje koje je izrekao maloletniku.

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, kako je potvrđeno za Kurir, zbog oba incidenta podiglo je optužnice protiv Petkovića i oba predmeta su spojena.

- Ova dva događaja u kojima je okrivljeni Petković nisu bila povezana, i sudski postupak protiv njega u toku je pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu - potvrdio je izor Kurira.

Osim zbog "blažih" krivična dela, srpski sportisti neretko su izazivali pažnju javnosti i zbog ozbiljnih krivičnih dela. Tako je 2020. bivši fudbaler Partizana Nikola Malbaša bio osuđen zbog pokušaja ubistva Igora Neškovića.

Nikola Malbaša Foto: @starsport

Zbog optužbi da je učestvovao u organizovanom kriminalu, pred Specijalnim sudom sudilo se i bivšem fudbaleru Crvene zvezde Zoranu Njegušu. Ovaj bivši fudbaler, u međuvremenu je pravnosnažno osuđen na dve godina zatvora zbog pranja novca.

Godinama već, javnost s velikom pažnjom prati i izveštaje o nekadašnjem fudbaleru i MMA borcu Stefanu Milojeviću, koji je inače sin fudbalera Gorana Milojevića i bratanac bivšeg trenera Crvene zvezde Vladana Milojevića. On je više puta hapšen, a poslednji put prošle godine i to kao organizator kriminalne grupe koja se bavila švercom narkotika, snabdevajući, između ostalog, čak 50 odsto dilera na Palma de Majorki. Tokom velike policijske akcije uhapšeno je preko 70 njegovih saradnika.

Stefan Milojević Foto: Policia nacional, Privatna arhiva

Zbog šverca kokaina, na udaru zakona se prema pisanju španskih medija našao i bivši fudbaler Crvene zvezde i nekoliko španskih klubova Predrag Stanković koji je osuđen na devet godina zatvora zbog unošenja tone kokaina u Španiju. Uz njega su osuđeni bivši španski fudbaler Emilio Dijez de MIjer, kao i menadžeri Zoran Matijević i Pablo Akosta.

Sagovornik Kurira, podseća i da jedna žena među sportistima, posebnu pažnju privlači već godinama. Reč je o Oliveri Ćirković, nekadašnjoj košarkašici koja je karijeru na parketu zamenila pljačkama i postala pripadnik čuvene bande lopova Pink Panteri.

1/6 Vidi galeriju Olivera Ćirković Foto: Kurir Televizija

- Nekadašnja košarkašica grčkih klubova, Crvene zvezde, Voždovca i Jedinstva iz Tuzle, bila je član poznate pljačkaške bande "Pink panteri". U svetu kriminala nosila je nadimke "Amazonka", "Žena zmaj", "Kraljica"... Uhapšena je u Grčkoj 2012. ali je ubrzo pobegla iz zatvora. Međutim, brzo je ponovo uhapšena ali je od 2017. ponovo na slobodi. Ona je jedna od retkih sportista "s druge strane zakona", koja javno gotori o svojoj kriminalnoj karijeriji i o tome je čak napisala i knjigu - podseća sagovornik Kurira. Iza rešetaka je ukupno provela sedam i po godina.

Javnost je ostala šokirana i kada je kao pripadnik takozvanog vračarskog klana na čelu sa Nikolom Vušovićem zvanim Džoni sa Vračara u oktobru prošle godine uhapšen Uroš Nikolić, koji je do tada u svetu srpske ali i evropske košarke bio poznat kao sudija koji je delio pravdu na važnim mečevima Evrolige i ABA lige. Posle njegovog hapšenja sa "vračarcima" Javno tužilaštvo za organizovani kriminal saopštilo je da ga tereti da je direktno učestvovao u pripremi likvidacije nekadašnjeg vođe navijača Partizana Nenada Alajbegovića Alibega!