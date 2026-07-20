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Dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beograduodredio zadržavanje u trajanju od 48 sati prema državljaninu Republike Turske G.I. (30) zbog postojanja sumnje da je izcršio krivično delo razbojništvo i krivično delo sprečavanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

- Naredbom o sprovođenju istrage u odnosu na osumnjičenog pokrenut je krivični postupak zbog postojanja osnova sumnje da je dana 17.07.2026 godine oko 9.45 časova u Beogradu, na teritoriji gradske opštine Vračar, u ulici Kursulinoj, presreo oštećene C.S. (29) i I.E. (32) upotrebom noža i pretnjom da će neposredno napasti na život i telo oštečenih, u nameri prisvajanja protivpravne imovinske koristi oduzeo dva mobilna telefona da bi neposredno nakon toga, upotrebom sile napao službena lica u vršenju poslova javne bezbednosti, očuvanju javnog reda i mira i hvatanja učinioca krivičnog dela na taj način što se opirao i odgurivao policijske službenike prilikom stavljanja sredstava za vezivanje, istovremeno ih vređajući i udarajući kojom prilikom je policijskim službeniku naneo telesne povrede - piše u saopštenju Prvog osnovnog javnog tužilaštva.

Nakon što je osumnjičeni saslušan na okolnost krivičnih dela koja su mu stavljena na teret dežurnom sudiji za prethodni postupak Prvog osnovnog suda u Beogradu podnet je predlog za određivanje pritvora, imajući u vidu da postoje osobite okolnosti koju ukazuju na opasnost od bekstva osumnjičenog.