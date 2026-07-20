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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja kriminalističke policije u Smederevu, intenzivnim operativnim radom, u saradnji sa policijskim službenicima Uprave kriminalističke policije - Službe za suzbijanje kriminala, Uprave za tehniku i Policijske uprave u Šapcu, kao i sa Višim javnim tužilaštvom u Smederevu, uhapsili su M. K. (20) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

- On se sumnjiči da je 26. juna ove godine, u ranim jutarnjim satima, zajedno sa prethodno uhapšenim L. R., učestvovao u aktiviranju i bacanju dve ručne bombe na jedan ugostiteljski objekat - splav na reci Dunav, kao i ručne bombe na obližnji noćni klub.M. K. se, nakon izvršenja krivičnih dela, skrivao u iznajmljenom stanu u Šapcu, gde je lociran, a nakon pokušaja bekstva, sustignut je i uhapšen - piše u saopštenju MUP-a.

Pogledajte kako je izgledalo hapšenje L.R.

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UHAPŠEN BOMBAŠ IZ BEOGRADA: Bacio eksplozivne naprave na splav i klub u Smederevu Izvor: MUP RS

Osumnjičenom je, po nalogu višeg javnog tužioca u Smederevu, određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.

Inače, napadi na ugostiteljske objekte postali su učestali. U poslednjih nekoliko meseci na meti bombaških napada, paljenja i demoliranja našlo se više beogradskih kafića i resotorana, a iza pojedinih napada stajao je vračarski kriminalni klan.

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