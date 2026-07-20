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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prokuplјu uhapsili su V. N. (43), državlјanina Nemačke, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Kako smo ranije pisali, stradao je Goran Mladenović Grga višestruki prvak Srbije u bilijaru i jedan od najuspešnijih igrača koje je naša zemlja imala.

Uhapšeni se sumnjiči da je juče na državnom putu u selu u opštini Kuršumlija, upravlјajući "audijem“ iz pravca Kuršumlije ka Merdaru, prešao na suprotnu stranu puta i udario u "golf“ kojim je upravlјao pedesetdevetogodišnji muškarac, nakon čega je "golf“ udario u parkirani "pežo“.

Vozač "golfa“, odnosno Goran Mladenović Grga, je od zadobijenih povreda preminuo u Opštoj bolnici u Prokuplјu, dok su putnici u "golfu“ (57), (56) i (53) i u "audiju“ (19) zadobili teške telesne povrede.

- Grga je tog dana krenuo sa suprugom za Podujevo, međutim na tom delu puta se izvode asfaltni radovi, a već neko vreme meštani upozoravaju druge da semafore, koji su privremeno postavljeni zbog radova, niko ne poštuje i nažalost to se desilo i juče kada je tuđom greškom na kraju neko nastradao - rekao je ranije izvor Kurira.