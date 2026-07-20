Muškarac star oko 50 godina zadobio je teške povrede nakon pada sa krova u Bečmenu, a ekipe Hitne pomoći prevezle su ga u bolnicu bez svesti.
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KURIR SAZNAJE! NESREĆA U BEČMENU: Radnik pao sa krova crkve, sa teškim povredama ga voze u bolnicu (foto)
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Muškarac star oko 50 godina teško je povređen danas u naselju Bečmen kod Beograda, nakon pada sa krova crkve, saznaje Kurir.
Nesreća se dogodila pod za sada nerazjašnjenim okolnostima, a muškarac je nakon pada ostao bez svesti.
Na lice mesta ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći koja je povređenom ukazala prvu pomoć, nakon čega je u teškom stanju prevezen u nadležnu zdravstvenu ustanovu.
Mesto nesreće u Bečmenu Foto: Kurir
- On je prilikom pada zadobio teške telesne povrede, a po dolasku hitne pomoći, zatečen je bez svesti. U pitanju je majstor koji je izvodio radove na krovu crkve - kaže izvor Kurira i dodaje da je čovek odmah prevezen u Urgentni centar.
Za sada nije poznato kako je došlo do pada, a više detalja o okolnostima nesreće biće poznato nakon istrage.
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