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Muškarac star oko 50 godina teško je povređen danas u naselju Bečmen kod Beograda, nakon pada sa krova crkve, saznaje Kurir.

Nesreća se dogodila pod za sada nerazjašnjenim okolnostima, a muškarac je nakon pada ostao bez svesti.

Na lice mesta ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći koja je povređenom ukazala prvu pomoć, nakon čega je u teškom stanju prevezen u nadležnu zdravstvenu ustanovu.

pao sa krova crkve, Bečmen
Mesto nesreće u Bečmenu Foto: Kurir

- On je prilikom pada zadobio teške telesne povrede, a po dolasku hitne pomoći, zatečen je bez svesti. U pitanju je majstor koji je izvodio radove na krovu crkve - kaže izvor Kurira i dodaje da je čovek odmah prevezen u Urgentni centar.

Za sada nije poznato kako je došlo do pada, a više detalja o okolnostima nesreće biće poznato nakon istrage.

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