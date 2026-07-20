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Muškarac B.G. (56) teško je povređen kada mu je juče u Aranđelovcu, kako se sumnja, partnerka M.V. (29) zadala više ubodnih rana usled kojih je on zadobio teške telesne povrede.

Prema prvim informacijama, osumnjičena mu je navodno zadala dva uboda nožem u predelu leve strane grudnog koša.

Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedena na saslušanje u tužilaštvo.

Sumnjiči se za krivično delo — ubistvo u pokušaju.

Kako nezvanično saznajemo, pokušaj ubistva je prijavljen danas.

Kurir.rs/Blic

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