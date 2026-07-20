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Snimak ubistva Ranka Radoševića, zvanog Ranko Eskobar, koje se dogodilo 9. marta 2023. u kafiću na benzinskoj pumpi u Rušnju, prikazan je danas u Višem sudu u Beogradu. Podsetimo, optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kao direktni izvršioci likvidacije označeni su Stefana Zlatanovića i Luka Vučetić, dok se za pomaganje u ubistvo terete Marko Pjanović i Azra Šabanović.

Na jednom od snimaka koji je danas prikazan u sudnici, vidi se kao Ranko Radošević utrčava u lokal na benzinsoj pumpi i trenutak kada potom pada na pod. Kamere su snimile kako za njim u kafić utrčava i maskirani muškarac, za kog se sumnja da je okrivljeni Stefan Zlatanović, i ispaljuje pet metaka dok na ulaznim vratima stoji muškarac za kog se sumnja da je Luka Vučetić.

Posle ispaljenih hitaca, na snimku se vidi kako dvojica muškaraca beže.

00:08 Snimak osumnjičenih za ubistvo u Rušnju 2 Izvor: Kurir

U trenutku pucnjave, gosti kafića na benzisnkoj pumpi, kako su snimile kamere, poskalai su i počeli da beže, dok je konobarica koja se zatekla unutra zaklon potražila iza šanka.

- Jedan od gostiju, bacio se iza stola i počeo da puzi pokušavajući da pobegne - otkriva izvor Kurira šta se vidi na snimcima sa sigurnosnih kamere benzinske pumpe, na kojoj je kafić u kom je ubijen Ranko Radošević.

Kamere su snimile i kako dvojica maskiranih muškaraca, za koje se veruje da su okrivljeni koji su direktno učestvovali u zločinu, protrčali pored pumpe. Kamera sa samouslužne perionice u blizini mesta zločina, takođe ih je snimila kako beže, dok u rukama i dalje drža pištolje.

- Njihovo bekstvo snimilo je više sigurnosnih kamera u blizini pumpe u Rušnju. Na jednom od snimaka vidi se i da Zlatanović masku skinuo ispod brade, dok muškarac za kog se veruje da je Vučetić, trči za njim - dodaje naš sagovornik.

Prema snimcima kamera, koji su jedan od ključnih dokaza, ubice su potom ušle u sivi "golf" i tokom bekstva na kratko se zaustavile u jednoj prodavnici u koju je ušao okrivljeni Vučetić.

Stefan Zlatanović Foto: Printscreen/Facebook

Inače, Stefan Zlatanović i Luka Vučetić ranije su pred sudom priznali ubistvo Ranka Radoševića i izjavili da im je žao i da se kaju. Zlatanović je 2024. pred sudom rekao

- Ne mogu da vam opišem, u mojoj glavi je to bila pola java, pola sam. Luka Vučetić i ja smo imali dogovor da se sa Rankom nađemo na pumpi. Luka je prvi pucao na njega ali smo mislili da mu nije ništa i da ima pancir i ja sam tada potrčao za njim i pucao na njega. Pucao sam mu iz neposredne blizine u glavu. Imao sam osam metaka, nastavio sam da pucam, pištolj je škljocao. Da sam imao još municije, verovatno bih još pucao. Ne umem da objasnim osećaj, posle sam povraćao, umivao se, znojio se - ispirčao je u sudnici, prvi put iznoseći odbranu optuženi Stefan Zlatanović.

Azra Šabanović i Marko Pjanović Foto: Nenad Kostić, MUP RS, Facebook

Marko Pjanović i Azra Šabanović, podsetimo, ranije su pred sudom negirali da su imali bilo kakve veze sa ubistvom. Pjanović, inače bivši vođa navijača, koji je prema navodima optužnice sa svojom devojkom, studentkinjom Azrom namamio Radoševića na pumpu na kojoj je ubijen, tvrdio je da oni nisu znali šta će se dogoditi. Međutim, u optužnici se navodi da su oni imali ulogu da ispitaju teret i dogovore kupovinu automobila od Radoševića, koji se bavio trgovinom vozilima.