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Teška saobraćajna nezgoda dogodila se danas na Zrenjaninskom putu kod Žablja, kada su se, prema navodima sa društvenih mreža, sudarila dva putnička vozila.

Kako se navodi na Instagram stranici „193ns_rs“, do nezgode je došlo kada su se, iz za sada neutvrđenih razloga, direktno sudarila dva putnička automobila.

Na mesto nesreće odmah su izašli pripadnici Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Žabalj, koji su intervenisali nakon sudara i obezbedili lice mesta.

Kako se vidi na fotografiji objavljenoj na društvenim mrežama, svedoci ove teške nezgode okupili su se oko vozila Hitne pomoći, dok su vatrogasci-spasioci obezbeđivali automobile kako bi sprečili eventualni rizik od izbijanja požara.

Kurir.rs

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