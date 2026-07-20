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Influenser i tiktoker Marko Radmanović (31), poznatiji kao Faraon, u fokusu je javnosti nakon što je Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo da je identifikovan kao korisnik naloga na društvenim mrežama na kojima su objavljivani video-snimci za koje se sumnja da promovišu seksualnu zloupotrebu maloletnih lica.

Dok traje istraga zbog sadržaja objavljenih na internetu, pred Osnovnim sudom u Sremskoj Mitrovici, kako Kurir saznaje, još nije okončan ni drugi krivični postupak koji se protiv Radmanovića vodi povodom događaja sa tada dvanaestogodišnjom devojčicom.

1/8 Vidi galeriju Marko Radmanović Faraon Foto: marko radmanovic faraon

Kako je za Kurir ispričao otac devojčice (ime i prezime poznato redakciji), postupak nije pokrenut privatnom tužbom porodice, već nakon prijave nestanka deteta, kada su reagovali policija i tužilaštvo.

- Mi smo prijavili nestanak deteta. Policija je odmah izašla na teren, sprovedena je istraga, a posle toga je tužilaštvo pokrenulo krivični postupak. Sve je išlo preko institucija, nije bila naša privatna tužba - rekao je otac.

Prema njegovim rečima, roditelji su policiji prijavili nestanak ćerke nakon što se po završetku prepodnevne nastave nije vratila kući iz škole. Otac tvrdi da je devojčica tokom istrage ispričala da je u automobil Marka Radmanovića ušla dobrovoljno, bez upotrebe sile, nakon čega ju je, kako navodi, odvezao u stan.

- Rekla je da ju je zaključao u stanu i da nije mogla da izađe - kaže otac.

Prema njegovim rečima, nakon što su na društvenim mrežama i u pojedinim medijima objavljeni apeli za pronalazak devojčice, ona je izvedena iz stana i odvedena na gradsku plažu u Sremskoj Mitrovici, gde ju je pronašla policija. Nakon pronalaska devojčice, Radmanović je priveden, a protiv njega je pokrenut krivični postupak koji još nije pravosnažno okončan.

Zabrinjavajuće scene iz Faraonovog spota Foto: Faraon/ youtube

Otac devojčice kaže da je porodica do sada bila prisutna na više ročišta u sudu i da očekuje još jedno, nakon kojeg bi trebalo da bude doneta prvostepena presuda.

- Ostalo je još jedno ročište. Advokat nam je rekao da očekuje osuđujuću presudu i da bi, prema njegovoj proceni, mogao da dobije oko godinu dana zatvora, ali to je ono što je nama rekao advokat. Mi i dalje čekamo odluku suda - kaže otac i dodaje da je porodica angažovala advokata i da je tokom postupka otvoreno i pitanje naknade štete.

- Pitali su nas na sudu da li ćemo tražiti odštetu. Rekli smo da hoćemo, ali ćemo o tome odlučivati kada se završi krivični postupak - navodi on.

Iako se protiv influensera vodi ovaj, ali kako nezvanično saznajemo i drugi krivični postupci, on se trenutno brani sa slobode. O eventualnoj krivičnoj odgovornosti Radmanovića u svim postupcima odlučivaće nadležni sudovi po okončanju postupaka, a do donošenja pravosnažnih odluka važi pretpostavka nevinosti.

Detal iz spornog spota za pesmu "Žig zverI" Foto: Faraon/ youtube

Podsetimo, MUP je 17. jula izdao saopštenje za javnost u kom se navodi da su policijski službenici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku, u saradnji sa Policijskom upravom u Sremskoj Mitrovici i Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, identifikovali korisnika naloga Faraon. Slučaj je dospeo u žižu javnosti nakon nedavnog objavljivanja spota za pesmu "Žig zveri", koji je izazvao burne reakcije zbog scena i stihova koje su brojni građani ocenili kao seksualizaciju maloletnih lica.

Policija je saopštila i da su protiv korisnika naloga Faraon tokom 2025. i 2026. podnete krivične prijave zbog sumnje na izvršenje krivičnih dela nedozvoljene polne radnje i polnog uznemiravanja, nakon što je, kako se navodi u saopštenju, pokušao obljubu više maloletnica. Kako je saopštio MUP, ti predmeti predstavljaju zasebne postupke u odnosu na aktuelnu istragu koja se vodi zbog neprimerenih sadržaja objavljenih na internetu.

Influenser Faraon samo na društvenoj mreži Tik tok ima preko 71 hiljadu pratilaca. Njegov sadržaj mnogi stručnjaci i korisnici društvenih mreža ocenjuju kao neprimeren, pošto aludira na seksualizaciju devojčica i pedofiliju. U pesmi "Žig zveri", on izgovara stihove: "Nema ni 18 godina, a voli da se treska" i "Vernici se mole bogu, a maloletnice Faraonu", kao i "Nastavnice, izvadio je pitona nasred časa". Takođe, na svojim profilima često objavljuje glasovne poruke koje mu šalju maloletnici, a koje su u najmanju ruku zabrinjavajuće. Dok plišane dečje igračke lupka po zadnjici i zavodljivo gleda u kameru, on komentariše poruke maloletnika. Međutim, Faraon ne vidi ništa sporno u svom sadržaju na društvenim mrežama, a nakon što je 17. jula dao izjavu policiji oglasio se na Tik toku i zapretio.

Marko Radmanović ispred PS Sremska Mitrovica Foto: Društvene Mreže