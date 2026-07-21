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Petnaestogodišnji dečak koji je 15. jula brutalno pretučen u parku kod Medicinske škole u Novom Sadu nalazi se u teškom, ali stabilnom zdravstvenom stanju. O njegovom stanju, istrazi i detaljima jezivog napada govorila je dopisnica Kurira iz Novog Sada Staša Keneški u emisiji "Puls Srbije".

Ona je otkrila da se stanje povređenog tinejdžera poboljšava, ali da će mu nakon svega što je preživeo biti potrebna i ozbiljna psihološka podrška.

Nalazi bolji - ali bez prognoze oporavka

Staša Keneški navela je da je dobila potvrdu direktno od načelnika hirurgije Dečije bolnice u Novom Sadu da je stanje dečaka bolje.

- Mogu da potvrdim da je dečak u boljem stanju i da su njegovi lokalni nalazi mnogo bolji. Naravno, niko još ne može da prognozira koliko dugo će on morati da bude na bolničkom lečenju, jer je reč o veoma teškim povredama. Ono što je sigurno jeste da će posle ovakvog incidenta njemu biti potrebna psihološka pomoć, ali ne samo njemu. Ta pomoć će očigledno biti potrebna i svim tinejdžerima koji su se tog dana našli u tom parku i prisustvovali nečemu ovako traumatičnom - rekla je Keneški.

Kako je objasnila, park kod Medicinske škole u Novom Sadu mesto je na kojem se često okupljaju mlađi tinejdžeri.

- To je park u blizini Osnovne škole "Vasa Stajić". Tu se okupljaju deca, naročito tokom leta. To su tinejdžeri koji još nisu stasali za izlaske u grad i kafiće, pa vreme provode upravo u tom parkiću. Bilo ih je nekoliko tog dana i prema onome što smo nezvanično čuli od roditelja, prvo su devojčice primetile napadače i počele da upozoravaju ostale da beže - ispričala je dopisnica.

"Svi su potrčali, ali se on sapleo"

Keneški je otkrila i detalje koji su prethodili brutalnom napadu.

- Svi su pokušali da pobegnu. Nažalost, ovaj najteže povređeni dečak se sapleo i pao. Upravo zbog toga su napadači uspeli da ga sustignu i tada su ga, prema informacijama koje imamo, ovako mučki pretukli. To je nešto što je potreslo ceo Novi Sad, ali i celu Srbiju, jer se radi o detetu koje je zadobilo izuzetno teške povrede - rekla je ona.

Lekari su kod dečaka konstatovali politraumatske povrede glave, prelome kostiju lica, kao i brojne kontuzije i posekotine po telu. Drugi dečak koji je bio sa njim zadobio je lake telesne povrede.

Staša Keneški dopisnica Kurira Foto: Kurir Televizija

Dvojica uhapšenih dobila pritvor, za trećim se traga

Govoreći o istrazi, dopisnica Kurira navela je da su dvojica osumnjičenih već u pritvoru, dok policija traga za još jednom osobom.

- Sud je izdao saopštenje upravo zbog toga što je javnost, ne samo u Novom Sadu nego u celoj Srbiji, bila veoma uznemirena. Dvojica uhapšenih su odmah sledećeg dana izašla pred tužioca, a nakon 48 sati zadržavanja određen im je pritvor od 30 dana - rekla je Keneški.

Kako je navela, pritvor je određen zbog opasnosti od uticaja na svedoke, ponavljanja dela, ali i zbog uznemirenja javnosti.

- Za jednim licem se i dalje traga. Policija još nije objavila fotografiju niti identitet te osobe. Prema informacijama ljudi bliskih istrazi, to se ne radi jer postoji procena da će policija vrlo brzo doći do njega. Svi u Novom Sadu očekujemo da će i to lice biti uhapšeno i da će javnost biti obaveštena kada se to dogodi - istakla je.

"Nadam se da će svako ko pomisli na ovakav napad razmisliti"

Dopisnica je naglasila da je za ovakvo teško krivično delo predviđena veoma stroga kazna.

- Zaprećena kazna za ovakvo teško delo ide od 10 godina zatvora pa sve do doživotne robije. Ja se iskreno nadam da će ljudi koji možda nekada pomisle da nekoga napadnu zastati i razmisliti da zbog jednog takvog postupka mogu da provedu ceo život iza rešetaka - rekla je Keneški.

Ona je dodala da posledice ovog događaja neće osećati samo povređeni dečak, već i svi oni koji su se našli u blizini.

- Nadamo se da će sva deca koja su prisustvovala ovom zaista brutalnom incidentu biti dobro. Njihovi roditelji kažu da su potreseni, da je to za njih ogromna trauma. Nije lako kada dete vidi ovakvu scenu, i sigurno je da će mnogima od njih biti potrebna podrška da prevaziđu ono što su doživeli - zaključila je Staša Keneški.

Da podsetimo, brutalni napad dogodio se 15. jula u parku kod Srednje medicinske škole "7. april" u Novom Sadu, kada je grupa napadača, kako se sumnja, palicama nasrnula na maloletnike. Petnaestogodišnjak je tom prilikom zadobio teške povrede, a Više javno tužilaštvo u Novom Sadu pokrenulo je istragu protiv trojice osumnjičenih, od kojih se jedan nalazi u bekstvu. Dvojici uhapšenih određen je pritvor do 30 dana zbog opasnosti od uticaja na svedoke, ponavljanja dela i uznemirenja javnosti.

03:19 NOVI DETALJI STRAVIČNOG NAPADA U NOVOM SADU! Dečak (15) se sapleo dok je bežao, napadači ga sustigli i brutalno pretukli Izvor: Kurir televizija

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