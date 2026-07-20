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TikTok nalog lica poznatog pod nadimkom "Faraon" ugašen je po zahtevu Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku Ministarstva unutrašnjih poslova, u nastavku postupanja u ovom predmetu, a sporni video-sadržaji su uklonjeni. Istovremeno, kompaniji Google upućen je zahtev za uklanjanje spornih sadržaja i preduzimanje odgovarajućih mera u vezi sa YouTube nalogom osumnjičenog, po kojem se očekuje postupanje u najkraćem roku.

- Podsećamo da su policijski službenici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala odmah po prijemu prijave, u najhitnijem roku, identifikovali osumnjičeno lice i preduzeli sve mere i radnje iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova radi obezbeđenja dokaza i rasvetljavanja svih okolnosti ovog slučaja - navodi se u saopštenju.

Policijski službenici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala nastavljaju rad na ovom predmetu u saradnji sa Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. U toku je forenzičko veštačenje privremeno oduzetih elektronskih uređaja, kao i druge dokazne radnje u cilju potpunog utvrđivanja svih relevantnih činjenica, dok će o daljem procesnom statusu osumnjičenog, u skladu sa zakonom i na osnovu prikupljenih dokaza, odlučivati nadležno javno tužilaštvo.

Foto: marko radmanovic faraon

Oglasio se posle saslušanja

Podsećamo, kontroverzni influenser i tiktoker Marko Radmanović iz Sremske Mitrovice, poznatiji kao Faraon, oglasio se na društvenim mrežama nakon što je 17. jula priveden na informativni razgovor povodom spota za pesmu "Žig zveri", za koji nadležni navode da promoviše pedofiliju i seksualnu zloupotrebu maloletnika u pornografske svrhe.



U video-obraćanju objavljenom na TikToku, Radmanović je naveo da je u policijskoj stanici zadržan oko tri sata, da su mu oduzeti telefoni, laptopovi i hard-diskovi, kao i da je izvršen pretres stana.

- Ovde se nalazim nakon puštanja sa informativnog razgovora iz policijske stanice koja se nalazi iza mene. Ovo je beleška od inspektora potpisana od strane mene i od strane inspektora. Tri sata su me zadržali tamo, oduzeli su mi telefone, laptopove, sve moguće hard-diskove, ceo stan su mi pretresli. Tri sata su mi proveravali sve to. Šta se desilo na kraju? Ništa nisu našli u mojim telefonima, u stanu, u bilo čemu, što aludira na krivično delo zbog čega sam ja i uhapšen. Znači, ovo su bile lažne priče, lažne dojave, inspektori kada su videli šta se nalazi u mojim telefonima, bukvalno su bili u čudu, blago su se smejali - nalazile su se suprotne stvari od onoga zbog čega sam ja prijavljivan, tako da sam ja pušten na slobodu bez krivičnog dela i bez bilo čega - rekao je Faraon u objavljenom snimku, pa zapretio:

- Svi koji su prenosili laži o meni imaju 24 sata da me kontaktiraju ili ću ih krivično tužiti.

Foto: Društvene Mreže

Sporni video za pesmu "Žig zveri", koji je delom sniman u prostoru dečje igraonice, našao se na meti kritika zbog scena, dijaloga i stihova koje su brojni građani ocenili kao neprimerene. Posebno su pažnju izazvali kadrovi i tekst pesme za koje korisnici društvenih mreža tvrde da sadrže seksualne aluzije povezane sa maloletnicima, kao i versku ikonografiju sa natpisom "Sveti tatica".

Inače, sudeći po dostupnim informacijama, Faraona na društvenim mrežama prati preko 70.000 osoba, a njegova ciljna grupa uglavnom su tinejdžeri.

Foto: Printscreen/Youtube

Podsetimo, policijski službenici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, u saradnji sa Policijskom upravom u Sremskoj Mitrovici i Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, identifikovali su korisnika naloga "Faraon", saopšteno je 17. jula iz MUP. Kako se navodi u saopštenju, po nalogu nadležnog tužilaštva, on je doveden u prostorije Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, nakon čega je izvršen pretres stana i drugih prostorija koje koristi, dok su mu elektronski uređaji privremeno oduzeti radi daljeg veštačenja.

Istovremeno, Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su protiv korisnika naloga Faraon tokom 2025. i 2026. godine podnete krivične prijave zbog sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljene polne radnje i polnog uznemiravanja. Kako je navedeno u saopštenju, prijave se odnose na sumnju da je pokušao obljubu više maloletnih devojčica.

Pokrenuta peticija

Foto: Printskrin/peticije.gradjanske.org

Slučaj je izazvao i snažnu reakciju građana. Pokrenuta je onlajn peticija kojom se traži gašenje svih naloga koje Faraon koristi na društvenim mrežama, kao i da nadležne institucije u potpunosti ispitaju njegove postupke.

Pokretači peticije navode da smatraju da sadržaj koji objavljuje može imati štetan uticaj na maloletnike koji ga prate, dok je peticiju do sada potpisalo više od 1.000 građana. Oni, između ostalog, tvrde da njegov sadržaj promoviše pedofiliju i satanizam, zbog čega zahtevaju hitnu reakciju nadležnih institucija.