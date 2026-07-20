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Na Tošinom bunaru danas je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je oboren motociklista, saznaje Kurir.

Prema informacijama do kojih je došao Kurir, motociklista je u nezgodi zadobio povrede, a ekipa Hitne pomoći ga je nakon ukazane prve pomoći na licu mesta prevezla u Urgentni centar, gde će biti obavljena dalja dijagnostika i utvrđen stepen povreda.

Za sada nije poznato kako je došlo do nezgode, a policija je obavila uviđaj i utvrđuje sve okolnosti pod kojima se incident dogodio.

Kurir.rs

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