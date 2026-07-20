Slušaj vest

Dvogodišnje dete preminulo je nakon nesreće koja se u petak dogodila na Paliluli.

Prema nezvaničnim saznanjima, devojčica je bila sama u dvorištu, a u jednom momentu je pronađena u odvodnom kanalu bez svesti.

Hitna pomoć je dete prevezla u bolnicu, gde su konstatovane teške telesne povrede, a dan kasnije, juče 18. jula, je preminulo.

Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu koje je naložilo da telo deteta bude prevezeno na Institut za sudsku medicinu radi vršenja sudsko-medicinske obdukcije.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteBosna i HercegovinaPOZNAT UZROK SMRTI BEBE OD DESET MESECI U BANJALUCI! Dete iznenada umrlo u vrtiću: Evo šta su pokazali rezultati obdukcije!
screenshot-2.jpg
Bosna i HercegovinaOGLASILA SE POLICIJA O TRAGEDIJI U BANJALUCI! Beba stara 10 meseci preminula u vrtiću: Tužilaštvo naložilo obdukciju - OVO je mogući uzrok smrti?
shutterstock-2152640437.jpg
Bosna i HercegovinaDETE STARO 10 MESECI PREMINULO U VRTIĆU! Policija obavlja uviđaj, evo šta je prijavljeno: Tragedija u Banjaluci
hitna-pomoc.jpg
PlanetaĆERKICU (3) I SINA (6) SAHRANILI PORED MAJKE: Došli na odmor u Tursku, pa se otrovali hranom! Otkriveno šta su jeli pre smrti, oglasili se iz restorana