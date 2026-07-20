Četvorogodišnji dečak utopio se u akva-parku Jugovo u Smederevu, a lekara ekipe Hitne pomoći koji su ubrzo stigli na lice mesta uprkos dugoj reanimaciji nisu uspeli da spasu život deteta
Tragedija
UTOPIO SE DEČAK (4) U AKVA PARKU! Stravična nesreća u Smederevu: Lekari mu borili za život, ali mališanu nije bilo spasa!
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Dečak (4) utopio se danas u akva parku "Jugovo", u Smederevu.
Kako navodi očevidac koji se zatekao na licu mesta, ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla u akva park "Jugovo" nakon poziva.
Lekari su odmah započeli reanimaciju i uložili maksimalne napore da spasu dete, ali nažalost, pokušaji nisu uspeli i konstatovana je smrt.
Sve okolnosti pod kojima je došlo do ove nesreće biće poznate nakon uviđaja i istrage nadležnih organa.
Kurir.rs/Informer
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