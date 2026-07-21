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U požaru koji je juče izbio u jednom stanu na Zvezdari život je izgubio bračni par, a prema prvim informacijama, vatra je izbila dok su pripremali hranu u kotliću. Komšije su osetile dim i odmah pozvale vatrogasce koji su brzo lokalizovali požar, ali su po ulasku u stan zatekli beživotna tela supružnika.

Kako je došlo do ove tragedije i šta su pokazali prvi podaci sa mesta požara, za emisiju "Redakcija", govorio je Nenad Radivojević - inspektor za Vatrogasno-spasilačku jedinicu i specijalističke timove.

- Dojava je primljena u 17.51 časova, a već četiri minuta kasnije, u 17.55, vatrogasne jedinice bile su na licu mesta. U stanu na drugom spratu, prilikom otvaranja vrata, zatekli su veću količinu dima i dva kotlića puna žara. Kada su ih razgrnuli, uočili su dva beživotna tela. Nakon toga, dalji postupak preuzele su ekipe Hitne pomoći i policije, čime je naš deo intervencije bio završen - počeo je Radivojević.

Nenad Radivojević - inspektor za Vatrogasno-spasilačku jedinicu i specijalističke timove Foto: Kurir Televizija

Najčešće greške koje dovode do požara

Upozorio je da se najveći broj požara i dalje događa zbog ljudske nepažnje, ističući da statistika pokazuje da je i ove godine zabeležen veliki broj intervencija vatrogasaca na otvorenom.

- Najčešće su u pitanju nepažnja i ostavljanje uključenih grejnih tela ili električnih uređaja. U poslednje vreme posebno se izdvajaju neispravni punjači za mobilne telefone. Građani ih često ostavljaju uključene u utičnicu i nakon što izvade telefon, što predstavlja ozbiljan rizik od izbijanja požara. Nastavljamo da apelujemo na građane i čini mi se da ima određenog pomaka. Koristimo svaku priliku da upozorimo koliko je ova tema ozbiljna. Od početka godine evidentirano je 8.679 požara na otvorenom prostoru, u kojima je angažovano 22.750 vatrogasaca i 9.780 vozila. Samo od 1. juna zabeleženo je 3.015 požara na otvorenom, uz 7.850 angažovanja vatrogasaca i 3.530 angažovanja vozila.

Radivojević je podsetio da je spaljivanje biljnih ostataka i paljenje vatre u blizini šuma zakonom zabranjeno, upozorivši da su za nepoštovanje propisa predviđene visoke novčane kazne za građane i pravna lica.

- Podsećam i da je spaljivanje biljnih ostataka zakonom zabranjeno. Za fizička lica predviđena je novčana kazna od 5.000 do 10.000 dinara, dok se pravna lica kažnjavaju iznosima od 300.000 do milion dinara. Takođe, zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šume, za šta su propisane kazne od 10.000 do 50.000 dinara - istakao je.

Foto: Printscreen Instagram/193ns_rs

- Ukoliko je požar mali i može bezbedno da se ugasi protivpožarnim aparatom ili drugim priručnim sredstvima, to je u redu. Međutim, ako postoji i najmanji rizik da se neko povredi, treba odmah napustiti prostor. Ako je u pitanju stan, izađite, zatvorite vrata kako biste usporili širenje vatre i odmah pozovite vatrogasno-spasilačku službu na broj 193 - za emisiju "Redakcija", upozorio je Radivojević.

03:18 "ZATEKLI SMO DVA KOTLIĆA PUNA ŽARA, A ISPOD NJIH BEŽIVOTNA TELA": Inspektor o detaljima tragedije na Zvezdari za Kurir: "OVO su najčešći uzroci požara" Izvor: Kurir televizija

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