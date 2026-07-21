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Bulevar Evrope u Novom Sadu juče je bio meta nezapamćenog divljanja vandala. U rušilačkom pohodu za sada nepoznatih počinilaca, potpuno je uništeno čak sedam parkiranih putničkih vozila.

Da li su poznati počinioci, ali i motiv ovakvog vandalizma i uništavanja vozila, za emisiju "Redakcija", izveštavala je Staša Keneški - novinar Kurira.

- Ne zna se zbog čega je došlo do ovog incidenta, ali ono što ga čini nezapamćenim jeste činjenica da automobili nikada do sada nisu bili toliko oštećeni. Prema prvim informacijama, vandali su čekićima razbijali stakla na vozilima, a navodno su pronađeni i otisci cipela, što ukazuje da su pojedinci skakali po automobilima. Uviđaj je završen, ali počinioci za sada nisu poznati. Apeluje se na sve koji imaju bilo kakve informacije ili su nešto videli da se jave policiji u Novom Sadu - upozorila je Keneški.

Foto: Kurir Televizija

Građani strahuju za svoja vozila

Podsetila je da su se slični incidenti ranije događali u Novom Sadu, ističući da građanima najveći problem predstavlja to što počinioci često ostanu nepoznati.

- Ovo, međutim, nije prvi put da se ovakvi incidenti događaju u gradu. Slična oštećenja ranije su zabeležena na Detelinari, koja se takođe nalazi u blizini Bulevara Evrope, ali i na Novom naselju, dok su pre nekoliko godina zabeleženi slični slučajevi i na Limanu. Ono što posebno frustrira građane jeste to što se počinioci ovakvih dela uglavnom teško pronađu. Incidenti se najčešće događaju tokom noći, često nema svedoka ni video-nadzora, pa vlasnici ujutru zateknu oštećena vozila i, ukoliko nemaju adekvatno osiguranje, sami snose troškove popravke. Iskreno, pitam se i sama da li sam dovoljno osigurala svoj automobil. Nije reč o skupocenom vozilu, ali sigurno nije prijatno zateći ga u stanju u kakvom su ga juče ujutru zatekli stanari Bulevara Evrope - za emisiju "Redakcija", istakla je Keneški.

01:59 ČEKIĆIMA RAZBIJALI STAKLA I SKAKALI PO AUTOMOBILIMA: Vandali noću demolirali parkirana vozila u Novom Sadu - Policija traga za počiniocima sa Bulevara Evrope Izvor: Kurir televizija

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