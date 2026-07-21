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Kako saznajemo, noćas oko 3.15 časova slučajni prolaznik prijavio je policiji da na ulici leži muškarac koji je daje znake života. Pozvana je Hitna pomoć koja je mogla samo da konstatuje smrt.

Nema tragova nasilja

Prema prvim informacijama, reč je o muškarcu starosti između 55 i 60 godina, najverovatnije beskućniku. Na telu nisu uočeni tragovi koji bi ukazivali na nasilnu smrt.

Policija je obavila uviđaj, a rad na utvrđivanju identiteta stradalog muškarca i svih okolnosti ovog događaja je u toku.Telo je poslato na obdukciju.

(Kurir.rs/Telegraf)

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