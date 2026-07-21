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Kako Kurir saznaje, u toku je velika akcija Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i Uprave kriminalističke policije Službe za droge.

Prema nezvaničnim informacijama, u akciji VJT i UKP uhapšen je L. T. zbog sumnje da je trgovao kokainom.

L. T. uhapšen je u velikoj akciji zbog 10 kilograma kokaina.

Uskoro opširnije.

Kurir.rs

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