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Akva-park "Jugovo" u Smederevu oglasio se nakon tragedije u kojoj se juče utopio četvorogodišnji dečak i saopštio da objekat neće raditi do daljeg.

Na zvaničnoj stranici akva-parka na društvenim mrežama objavljeno je kratko obaveštenje u kojem navode da je doneta odluka o privremenom zatvaranju.

Foto: Društvene Mreže

- Zbog tragičnog događaja koji se danas dogodio u našem akva-parku, obaveštavamo vas da akva-park neće raditi do daljeg. Porodici preminulog dečaka upućujemo iskreno saučešće - navedeno je u objavi.

Podsetimo, četvorogodišnji dečak utopio se juče u akva-parku "Jugovo" u Smederevu.

Prema rečima očevidaca, ekipa Hitne pomoći ubrzo je po pozivu stigla na lice mesta, a lekari su odmah započeli reanimaciju i uložili maksimalne napore da spasu dete. Nažalost, uprkos pokušajima lekara, dečaku nije bilo spasa i mogla je samo da bude konstatovana smrt.