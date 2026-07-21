OGLASILI SE IZ UPRAVE AKVA-PARKA U SMEDEREVU NAKON TRAGEDIJE! Posle utapanja dečaka (5) doneta hitna odluka (foto)
Akva-park "Jugovo" u Smederevu oglasio se nakon tragedije u kojoj se juče utopio četvorogodišnji dečak i saopštio da objekat neće raditi do daljeg.
Na zvaničnoj stranici akva-parka na društvenim mrežama objavljeno je kratko obaveštenje u kojem navode da je doneta odluka o privremenom zatvaranju.
- Zbog tragičnog događaja koji se danas dogodio u našem akva-parku, obaveštavamo vas da akva-park neće raditi do daljeg. Porodici preminulog dečaka upućujemo iskreno saučešće - navedeno je u objavi.
Podsetimo, četvorogodišnji dečak utopio se juče u akva-parku "Jugovo" u Smederevu.
Prema rečima očevidaca, ekipa Hitne pomoći ubrzo je po pozivu stigla na lice mesta, a lekari su odmah započeli reanimaciju i uložili maksimalne napore da spasu dete. Nažalost, uprkos pokušajima lekara, dečaku nije bilo spasa i mogla je samo da bude konstatovana smrt.
O svemu je obavešteno Više javno tužilaštvo u Smederevu, a sve okolnosti pod kojima je došlo do ove tragedije biće utvrđene nakon istrage koju sprovode nadležni organi.