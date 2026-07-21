Slušaj vest

Dečak star pet godina, utopio se juče u akva-parku "Jugovo" u Smederevu., a očevidac je za jedan lokalni portal opisao potresne scene kojima je prisustvovao.

Mališan je, nažalost, preminuo uprkos naporima lekara koji su ga reanimirali više od sat vremena.

Policija je sinoć oko 18.30 časova obaveštena iz Urgentno-prijemnog bloka smederevske bolnice da je na bazenu došlo do utapanja deteta. Prema prvim informacijama, reč je o dečaku iz Grocke, javlja "SDcafe".

Na lice mesta odmah su upućene ekipe Hitne pomoći, koje su zajedno sa spasiocima pokušale da ga reanimiraju.

Očevidac koji se zatekao u akva-parku rekao je da je scena bila potresna.

- Lekar iz Hitne pomoći ga je nosio na rukama, bilo je strašno za videti - ispričao je jedan od prisutnih.

Prema navodima medija, lekari su odmah započeli reanimaciju i više od sat vremena ulagali maksimalne napore da spasu dete, ali, uprkos svim pokušajima, konstatovana je smrt.

Više javno tužilaštvo u Smederevu naložilo je uviđaj, koji je obavljen tokom večeri, a istraga treba da utvrdi sve okolnosti pod kojima je došlo do ove tragedije. Nakon nesreće oglasili su se i iz Uprave akva-parka. Oni su u svojoj objavi izratzili žaljenje i saučešće porodici i obavestili javnost da je akva-park trenutno zatvoren.