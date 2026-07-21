Za sada nije poznato pod kojim okolnostima je došlo do utapanja
Tuga
MLADIĆ SE UTOPIO U JEZERU KOD VAJSKE: Još jedna tragedija na vodi potresla Srbiju!
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Na jezeru Provala kod Vajske dogodila se tragedija u kojoj je život izgubio mlađi muškarac, rođen 2002. godine.
Kako se nezvanično saznaje, nesreća se dogodila u nedelju, 19. jula oko 18 časova. Prema prvim informacijama, mladić je ušao u vodu, a kupači su nakon izvesnog vremena primetili da ga nema, nakon čega je započeta potraga.
Za sada nije poznato pod kojim okolnostima je došlo do utapanja.
Telo nastradalog poslato je na obdukciju, koja bi trebalo da utvrdi tačan uzrok smrti.
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