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Na jezeru Provala kod Vajske dogodila se tragedija u kojoj je život izgubio mlađi muškarac, rođen 2002. godine.

Kako se nezvanično saznaje, nesreća se dogodila u nedelju, 19. jula oko 18 časova. Prema prvim informacijama, mladić je ušao u vodu, a kupači su nakon izvesnog vremena primetili da ga nema, nakon čega je započeta potraga.

Za sada nije poznato pod kojim okolnostima je došlo do utapanja.