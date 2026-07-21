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Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije saopštilo je da su nadležnim organima prijavljene dve osobe iz Skoplja zbog sumnje da su počinile krivična dela seksualni napad i silovanje.

Kako navodi Ministarstvo, Sektor unutrašnjih poslova Skoplje, tačnije Odeljenje za krivična dela protiv života i tela i seksualne delikte u okviru Jedinice za suzbijanje nasilnog kriminaliteta, podnelo je krivičnu prijavu po skraćenom postupku Osnovnom javnom tužilaštvu u Skoplju protiv A. M. (41) i J. R. (34), obojice iz Skoplja.

Navodi se da su 17. jula, oko 21.45 časova, u blizini puta Gornje Lisiče - Donje Lisiče, upotrebom fizičke sile i pretnji seksualno napali tridesetdvogodišnju ženu iz Srbije koja boravi u Skoplju.

Osumnjičeni su izvedeni pred sudiju za prethodni postupak, koji je naložio privremeno oduzimanje njihovih putnih isprava.

- Dana 18. jula 2026. godine, u 00.20 časova, Sektoru unutrašnjih poslova Skoplje prijavljeno je da su dve osobe seksualno napale tridesetdvogodišnju ženu u naselju Lisiče. A. M. (41) iz Skoplja zadržan je u vezi sa ovim slučajem, a preduzimaju se mere za potpuno rasvetljavanje događaja - navodi se u saopštenju.

(Skopje.mk)

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