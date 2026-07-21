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Almira Vukadinović, supruga visokopozicioniranog pripadnika škaljarskog klana Predraga Vukadinovića, uhapšena je po nalogu crnogorskog Specijalnog državnog tužilaštva zbog sumnje da je učestvovala u stvaranju kriminalne organizacije. Inače, ona je javnosti od ranije poznata i prezivala se Mujahodžić, a sudilo joj se zbog sumnje da je bila deo klana koji je planirao likvidacije Veljka Belivuka i Marka Miljkovića na aerodromu u Tivtu 2021.

U akciji crnogorske policije sa Almirom Vukadinović uhapšen je i Zoran Perović koji je privođen i 2020. zbog sumnje da je sa sada pokojnim Edmondom Mustafom za račun škaljarskog klana učestvovao u bombaškim napadima.

Belivuk bio gost kod Zvicera Foto: Zorana Jevtić, Printscreen, Privatna Arhiva

Iz crnogorskog tužilaštva još uvek nije zvanično saopšteno koja krivična dela je planirala ili izvršila kriminalna grupa, ali je navedeno da je policija pretresla njihove kuće i objekte koje koriste.

Podsetimo, Almira Vukadinović bila je optužena da je bila pripadnica kriminalne grupe koju je iz zatvora organizovao njen dever, Janko Vukadinović. Na teret joj se stavljalo da je bila logističar tokom pripreme likvidacije Belivuka i Miljkovića u Crnoj Gori neposredno pre nego što su Belivuk i Miljković uhapšeni u Beogradu, 4. februara 2021. U to vreme, oni su boravili u Kotoru u gositima kod vođe kavačkog klana Radoja Zvicera. Prema njihovim izjavama datim policiji pošto je sprečena likvidacija, u Crnu Goru otputovali su na babine, odnosno na proslavu rođenja Zvicerovog deteta.

Kriminalna grupa, kako je ranije tvrdilo crnogorsko tužilaštvo, planirala je njihovu likvidaciju dok budu čekali u redu za čekiranje na let za Beograd, ali je policija osujetila plan. Za ubistvo Belivuka, kako se sumnjalo, bili su plaćeni 700.000 evra a za Miljkovića 300.000 "jer nije bio prioritetna meta".

U tom postupku tužilaštvo je status svedoka saradnika dalo jednom od okrivljenih, koji je dobio kodno ime Kamenko Kuč. On je detaljno govorio o tome da je likvidaciju pripremio Janko Vukadinović, koji je u to vreme bio u zatvoru.

Miljković i Belivuk Foto: Nenead Kostić, MUP Srbije

- Ti lagano kao da nije tvoj posao na 5-6m pa onda hitro u dva skoka mu priđeš, metak u glavu i puni sprint na auto, pun gas, tu niko neće imati vremena od trenutka pucanja dok istrčiš napolje da potegne pištolj..obavezno pancir obuci pa i njega posle zapali - pisalo je navodno u poruci koju je Vukadinović poslao Kamenku Kuču, tokom planiranja likvidacije Belivuka.

Belivuk i Miljković, zbog otkrića policije da je njihova likvidacija planirana za 22. januar 2021. u Crnoj Gori su ostali nekoliko dana duže. Po povratku u Beograd 29. januara policija ih je legitimisala, a dve nedelje kasnije uhapšeni su kao organizatori kriminalne grupe koja stoji iza sedam ubistava i dalje se nalaze u pritvoru.

Tokom suđenja, jedina žena obuhvaćena optužnicom, više puta se pre nego što je postupak obustavljen, nije pojavljivala na suđenjima, zbog čega je sud za njom raspisivao čak i poretnice.