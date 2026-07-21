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U neposrednoj blizini poznatog splav-restorana na Savi primećeno je telo NN muškarca kako pluta.

Odmah po prijavi, nadležne službe i policijske ekipe su se uputile na teren. Dolaskom na lice mesta utvrđeno je da se telo nalazi na oko 10 metara od obale, gde se zakačilo za jedan privatni splav.

Prema prvim informacijama, pronađeno telo NN muške osobe po opisu odgovara ranije raspisanoj potrazi za nestalim licem.

Na licu mesta na Savi u toku je uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragedije, kao i tačan uzrok smrti.

Zvanični identitet biće poznat nakon završene identifikacije i obdukcije, a sumnja se da je u pitanju muškarac čiji je nestanak prijavljen policiji.

Kurir.rs/Telegraf

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