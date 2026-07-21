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Istragu o smrti dečaka (5) koji se juče popodne utopilo u akva-parku u Jugovu kod Smedereva vodi Više javno tužilaštvo u Smederevu. Tužilaštvo je povodom ove tragedije saopštilo da je je dežurni javni tužilac izašao na lice mesta i zajedno sa policijskim službenicima obavio uviđaj.

- U cilju rasvetljavanja svih okolnosti ovog tragičnog događaja, biće obavljena obdukcija, kao i preduzete sve druge neophodne radnje, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena - navodi se u saopštenju VJT u Smederevu.

Kako Kurir nezvanično saznaje od očevidaca ove nezapamćene tragedije, sve dogodilo veom brzo, a u jednom trenutku se na bazenu začuo vrisak.

- Kako smo čuli, u akva-park je juče najpre došla majka sa četvoro dece, a kasnije joj se pridružio suprug i doveo još dvoje dece. Otac je neko vreme bio u akva-parku sa suprugom i decom, a onda je on otišao, a majka je ostala sama sa šestoro dece. Dečak koji se utopio došao je, navodno, sa ocem. To je ono što smo mi čuli ovde - ispričao je jedan od očevidaca i dodao da se tragedija dogodilo oko 18 časova.

- Navdono, majka je u jednom trenutku primetila da joj nema deteta, a onda je videla da neki čovek nosi njenog sina bez svesti... Tada se prolomio stravičan vrisak. Ubrzo je stigla i Hitna pomoć. Reanimirali su dete sat vremena, ali uzalud... Nisu uspeli da ga ožive - ispričao je naš sagovornik.

Prema rečima našeg izvora, po nalogu tužilaštva uzete su izjave od roditelja dečaka, od očevidaca, kao i od zaposlenih u akva-parku i spasilaca.

- Za sada se ne zna kako je tačno došlo do utapanja dečaka, to će utvrditi istraga - rekao je izvor.

Objava na profilima akva-parka na društvenim mrežama Foto: Društvene Mreže

Iz Uprave akva-parka "Jugovo" su se nakon tragedije oglasili saopštenjem na društvenim mrežama u kom su naveli: