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Dan nakon tragedije koja je potresla Smederevo i čitavu Srbiju, ekipa Kurira obišla je akva-park u Jugovu, gde je juče život izgubio petogodišnji dečak.

Prizor koji smo zatekli bio je potpuno drugačiji od onog na koji su posetioci ovog kupališta navikli tokom letnjih dana. Na ulaznoj kapiji nalazi se katanac, a u kompleksu nije bilo ni zaposlenih, niti posetilaca, dok su bazeni, ležaljke, kao i staze ostali prazni.

1/9 Vidi galeriju Akva-park "Jugovo" Foto: Petar Aleksić

Na parkingu ispred akva-parka ugledali smo tek poneko vozilo, ali ljudi jedva da je bilo. Zatekli smo samo jednu porodicu koja, kako kaže, nije ni znala da akva-park ne radi.

- Mi smo juče bili ovde, žena koja je bila sa šestoro dece bila je baš pored nas. Još sam se i pitala kako li sama vodi računa o svima njima, posle sam čula da je u blizini bio i suprug - započela je jedna od svedokinja tragedije.

Kako je dodala za Kurir, u jednom trenutku se čula vriska i galama, a potom i dolazak Hitne pomoći.

- Okrenula sam se i imala sam šta i da vidim, odjednom su se svi okupili tu, a dečak je bio bez svesti, jedna od prisutnih koja je pokušavala da mu pomogne mu je izvadila jezik, međutim nije davao znake života. Hitna je takođe učinila sve, ali nije vredelo - opisala je naša sagovornica.

Bazen u kom se utopio dečak Foto: Petar Aleksić

Kako smo se uverili na licu mesta, akva-park ne prima posetioce. Uprava je neposredno nakon tragedije saopštila da objekat neće raditi do daljnjeg, o čemu je javnost obavestila putem zvaničnog sajta i društvenih mreža.

Podsetimo, u akva-parku "Jugovo" juče se dogodila tragedija kada se petogodišnji dečak utopio u bazenu. Spasioci i ekipa Hitne pomoći odmah su reagovali i pokušali reanimaciju, ali uprkos svim naporima, mališanu nije bilo spasa.