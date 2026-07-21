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Škaljarac Dino Ibrahimović pravnosnažno je osuđen na kaznu od 16 godina zatvora zbog ubistva pripadnika istog klana Edmonda Mustafe, kao i nedozvoljenog držanja oružja. Ovom presudom, Apelacioni sud Crne Gore povećao mu je kaznu za godinu dana zatvora.

- Sud je odbio kao neosnovanu žalbu branioca optuženog i uvažio žalbu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, pa je preinačio presudu Višeg suda u Podgorici od 17. decembra 2025. godine u delu odluke o kazni. Time je Ibrahimović pravosnažno osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 16 godina - saopšteno je iz suda.

Edmond Mustafa, podsetimo, ubijen je 27. februara 2024. u Baru. Kako je utvrđeno , Ibrahimović mu je prišao u trenutku kada je krenuo da uđe u automobil. S kacigom koja je imala zatamljeni vizir na glavi, podigao je pušku koju je držao u ruci i ispalio rafal u nekadašnjeg pripadnika istog kriminalog klana.

Ubijeni Mustafa Foto: Privatna Arhiva

Nakon zločina, kako je utvrđeno, Ibrahimović je spakovao pušku u ranac i električnim trotinetom pobegao, ali je ubrzo lociran i uhapšen.

Optuženi je, kako se navodilo u optužnici, od ranije poznat policiji. Protiv njega se vodi i postupak zbog učešća u ubistvu Novljanina Šćepana Roganovića, koje je izvršeno 13. februara 2020. godine u Herceg Novom.

- Priznajem izvršenje krivičnog dela. Bili smo drugovi. Kad je izašao iz zatvora promenio se. Počeo je od drugova da pravi neprijatelje, pa tako i od mene. Napadao me je. Jurio me blindiranim vozilom, i maltretirao me gde god bi me vidio. Nosio je pištolj - tvrdio je optuženi Ibrahimović tokom iznošenja odbrane pred sudom.

On je takođe rekao i da nije želeo da ubije Mustafu, već da ga zaplaši.

- Noć pre nisam mogao da spavam i odlučio sam da ću da ga uplašim. Sutra sam kružio kod njegove zgrade 20 minuta, kada je naišao prepoznao me, iako sam imao kacigu. Rekao je: "Pucaj!". Video sam da drži nešto i više se ničega ne sećam. Stalno me je napadao, znao sam da ga neko štiti. Ne mogu da opravdam ovo što sam uradio. Žao mi je i nisam imao nameru da upotrebim oružje - rekao je Dino Ibrahimović.

Alan Kožar ubijen na Krfu Foto: MUP RS, Kurir

Međutim, kako kažu izvori upoznati sa slučajem, Mustafa je pred ubistvo ušao u rat sa pripadnicima svog klana, a otišao je toliko daleko da je na društvene mreže kačio materijal sa Skaj aplikacije, odnosno prepiske koje su međusobno vodili pripadnici škaljarskog klana.

- Navodno, Mustafa se posle ubistva Alana Kožara u julu 2020. na Krfu, razočarao u svoje saborce, verujući da su Kožara "škaljarci" prodali "kavčanima". Inače, Alan Kožar je godinama važio za vođu kriminalne grupe iz Bara, a tokom rata kavačkog i škaljarskog klana, njegova grupa se praktično stopila u škaljarski klan - objašnjavaju izvori.