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Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv droga, zaplenili oko 10 kilograma kokaina i tri kilograma
heroina i, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili L. T. (2000) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Zaplenjeni kokain i heroin Foto: MUP RS

- Policija je u Beogradu pretresom automobila i stana koje je koristio osumnjičeni pronašla i zaplenila ove narkotike - saopštio je Dačić i dodao:

- Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Hapšenje osumnjičenog za prodaju droge Foto: MUP RS

Podsetimo, Kurir je jutros prvi objavio da je u Beogradu uhapšen narko-diler, a detljnije o tome možete pročitati u našoj odvojenoj vesti na linku

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Zaplenjeno deset kilograma kokaina i tri kilograma heroina u Beogradu Izvor: MUP RS

 Kako se može videti na snimku hapšenja osumnjičenog L. T., specijalci su ga uhapsili u automobilu. Tačnije, izvukli su ga sa mesta vozača, bacili su ga na travu i stavili mu lisice, a potom su mu upali u kuću i pretresli je od poda do plafona.

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