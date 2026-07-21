POGLEDAJTE HAPŠENJA NARKO-DILERA U BEOGRADU: Specijalci ga izvukli iz auta, bacili ga na travu, a onda mu pretresli kuću od poda do plafona (foto, video)
Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv droga, zaplenili oko 10 kilograma kokaina i tri kilograma
heroina i, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili L. T. (2000) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
- Policija je u Beogradu pretresom automobila i stana koje je koristio osumnjičeni pronašla i zaplenila ove narkotike - saopštio je Dačić i dodao:
- Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
Podsetimo, Kurir je jutros prvi objavio da je u Beogradu uhapšen narko-diler, a detljnije o tome možete pročitati u našoj odvojenoj vesti na linku.
Kako se može videti na snimku hapšenja osumnjičenog L. T., specijalci su ga uhapsili u automobilu. Tačnije, izvukli su ga sa mesta vozača, bacili su ga na travu i stavili mu lisice, a potom su mu upali u kuću i pretresli je od poda do plafona.