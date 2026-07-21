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Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu policija je danas uhapsila Z. S. zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.

Kako Kurir nezvanično saznaje, uhapšeni je poručivao da "sinagogu treba zapaliti, a rabina ubiti".

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