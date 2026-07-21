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Tragedija koja se juče dogodila u akva-parku "Jugovo" u Smederevu, gde je u dečjem bazenu život izgubio petogodišnji dečak, duboko je potresla sve koji su se u tom trenutku zatekli na kupalištu, a među njima je bio i jedan od mladića koji je zajedno sa drugim kupačima i spasiocima pokušavao da spase mališana.

Vidno potresen, on je za Kurir rekao da još ne može da izbriše slike koje je juče video i da ne želi previše da se priseća najtežih trenutaka.

- Ne bih stvarno da se vraćam na to... Cela ta scena mi je i dalje pred očima. Svi smo dali sve od sebe da pomognemo. Ljudi su se odmah okupili, spasioci su reagovali, radilo se sve što je moglo.Više od sat vremena trajala je borba da se dete vrati u život, ali, nažalost, nije mu bilo spasa - rekao je sagovornik Kurira.

1/9 Vidi galeriju Akva-park "Jugovo" Foto: Petar Aleksić

Kako kaže, atmosfera koja je zavladala nakon nesreće bila je jeziva, a na licima prisutnih videli su se samo šok i suze.

- To se ne zaboravlja. Bio je to prizor koji nikome ne bih poželeo da doživi. Svi smo se nadali da će se dogoditi čudo, da će dete otvoriti oči. Nažalost, kako je vreme prolazilo, bilo je sve teže. Niko nije odustajao, ali ishod je bio najgori mogući - ispričao je on.

Dodaje da su se u tim trenucima svi ponašali kao jedno, bez razmišljanja o sebi.

- Kada se desi ovako nešto, niko ne razmišlja ni o čemu osim da spase dete. Svi smo učinili koliko smo mogli. Nažalost, postoje situacije u kojima, uprkos svim naporima, jednostavno ne možete da promenite ishod. Zbog toga nam je svima veoma teško - zaključio je sagovornik Kurira.

Podsetimo, petogodišnji dečak utopio se juče u akva-parku "Jugovo" u Smederevu. Uprkos brzoj reakciji spasilaca, građana i ekipe Hitne pomoći, koja je dugo pokušavala reanimaciju, mališanu nije bilo spasa.

NadležnoViše javno tužilaštvo u Smederevu utvrđuje sve okolnosti pod kojima je došlo do ove velike tragedije, a akva-park je od danas pa do daljnjeg zatvoren za posetioce.