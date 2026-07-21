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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskim Karlovcima, podneće krivičnu prijavu protiv L. V. (46) iz ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je učinila krivično delo ubijanje i zlostavljanje životinja, saopšteno je iz Policijske uprave Novi Sad.

- Sumnja se da je ona, tokom protekle nedelje, bacila na tlo komšijinu mačku. Po nalogu osnovnog javnog tužioca u Novom Sadu protiv osumnjičene će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku - navodi se u saopštenu novosadske policije.

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