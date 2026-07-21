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Branka je uvek bila nasmejana i po njoj se ništa nije moglo primetiti. Posle moje svadbe, sa Slobodanom nije pričala sedam dana,ali mi nije bio poznat razlog. Kada je reč o odnosu Branke i Slobodana, tu se ništa nije moglo primetiti. A da jeste, verovatno bi neko reagovao. Ona je uvek bila vedra, a on nikada nije bio sa nama dvema, ili je spavao ili nije bio kod kuće, izjavila je u Višem sudu u Novom Sadu, na suđenju Slobodanu Tomaniću (59), svedok Ljiljana Gužvica, kuma sada pokojne Branke.

Tomanić je optužen da je 22. aprila 2025. godine u novosadskom naselju Grbavica, ubodima nožem usmrtio dvadeset godina mlađu nevenčanu suprugu Branku Popović.

Ubijena žena Foto: Društvene Mreže

Svedok Mihajlo Gužvica rekao je da se sa Slobodanom i Brankom družio na rođendanima i ponekad vikendom, i da je Slobodana video pijanog na jednoj proslavi.

- Nisam ništa primećivao u njihovom odnosu, niti sam ja pitao - kazao je ovaj svedok.

Veštak sudske medicine, prof. dr Dušan Vapa, naveo je da je žrtva zadobila šest ubodnih rana, ali da nije bilo moguće utvrditi tačan redosled njihovog nanošenja. Prema njegovim rečima, postoji mogućnost da je smrtonosna rana zadobijena među prvim, ali i poslednjim.

Okrivljeni Foto: Društvene Mreže

- Od prve do poslednje rane, žrtva je trpela bolove - kazao je ovaj veštak, objašnjavajući da je od momenta zadobijanja smrtonosne povrede moglo proći pet do 10 minuta. Za to vreme oštećena je gubila krv što je dovelo do gubitka svesti i smrti.

Veštak trasolog balističar Dejan Beljić naveo je da su tragovi krvi koji su bili vidljivi na krevetu mogli nastati jedino kada se prethodno okrvavljenom mestu oštećene zadaje udarac tupim predmetom.

Na početku suđenja Tomanić je izjavio da se seća kada je zamahnuo daskom prema Brankinoj glavi, čuo njen jauk i da se od toga šta se nakon toga dešavalo, ničega ne seća.

Ćerkica bila u stanu

Ubistvu u stanu u Novom Sadu u kojem su živeli vanbračni supružnici prethodnih nekoliko godina kao podstanari, prisustvovala je i njihova šestogodišnja ćerka, koja je o onome što se dogodilo, telefonom obavestila kumu, koja je zatim pozvala policiju.