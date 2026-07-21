Na auto-putu kod Zmajeva u smeru ka Novom Sadu došlo je do teške saobraćajne nesreće kada se kamion prevrnuo i upao u njivu pored puta, a nadležne službe su odmah izašle na teren
Udes
TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA NA PUTU SUBOTICA - NOVI SAD! Kamion sleteo s kolovoza i završio u polju: Saobraćaj otežan, policija na licu mesta! (FOTO)
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Danas je došlo do teške saobraćajne nesreće na auto-putu kod Zmajeva, iz pravca Subotice ka Novom Sadu.
Kako se vidi na fotografiji Instagram stranice "nsuzivo.rs", kamion se prevrnuo i upao u polje pored puta.
Trenutno nema informacija o stanju učesnika, kao ni o uzroku nesreće.
Nadležne službe su na terenu i više informacija će biti poznato nakon uviđaja.
Kurir.rs
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