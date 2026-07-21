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Danas je došlo do teške saobraćajne nesreće na auto-putu kod Zmajeva, iz pravca Subotice ka Novom Sadu. 

Kako se vidi na fotografiji Instagram stranice "nsuzivo.rs", kamion se prevrnuo i upao u polje pored puta. 

Trenutno nema informacija o stanju učesnika, kao ni o uzroku nesreće. 

Nadležne službe su na terenu i više informacija će biti poznato nakon uviđaja. 

Kurir.rs

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