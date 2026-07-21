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Viši sud u Somboru potvrdio je optužnicu protiv braće L. N. (21) i L. M. (19), osumnjičenih za smrt Gorana Lazora (46) iz Savinog Sela kod Vrbasa, koji je prošle godine preminuo nakon brutalnog napada na fudbalskom terenu pored škole u tom mestu, a kako Kurir saznaje, braća se ipak ne terete za ubistvo, već je došlo do prekvalifikacije krivičnog dela.

Goran Lazor Foto: Facebook

Kako je za Kurir izjavila portparol Višeg suda u Somboru mr Manela Operta Podunavac, optužnica Višeg javnog tužilaštva u Somboru od 15. juna ove godine potvrđena je sada rešenjem vanpretresnog veća, ali to rešenje još nije pravnosnažno.

Posebno je značajno da je u odnosu na jednog od braće došlo do prekvalifikacije krivičnog dela. Naime, L. M. se tereti za tešku telesnu povredu sa smrtnim ishodom, dok se L. N. tereti za krivično delo teška telesna povreda.

- U krivičnom predmetu okrivljenih L.N i L.M., optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Somboru od 15. juna 2026. godine, okrivljenom L.N. je na teret stavljeno izvršenje krivičnog dela teška telesna povreda, dok je istom optužnicom okrivljenom L.M. na teret stavljeno izvršenje krivičnog dela teška telesna povreda sa smrtnim ishodom - rečeno je za Kurir.

Podsetimo, Goran Lazor ubijen je prošle godine na fudbalskom terenu kod škole u Savinom Selu. Prema ranijim saznanjima Kurira, do sukoba je došlo nakon svađe koja je prerasla u fizički obračun, tokom kojeg je Lazor zadobio smrtonosne povrede. Policija je neposredno nakon zločina uhapsila braću L. N. i L. M., kojima je od tada više puta produžavan pritvor, a naknadno je uhapšen i jedan maloletnik iz Savinog sela zbog sumnje da je učestvovao u ovome.

Doneta odluka i za maloletnika Kako je navela portparol suda, Više javno tužilaštvo podnelo je i predlog za izricanje vaspitne mere prema M. R., koji je u vreme izvršenja dela bio maloletan, a sada je punoletan. - Prema M. R. podnet je predlog za izricanje vaspitne mere zbog krivičnog dela teška telesna povreda, pomaganjem, uz predlog da se postupak prema njemu spoji sa postupkom protiv punoletnih lica i da se vodi jedinstveni postupak po odredbama Zakonika o krivičnom postupku - navela je za Kurir Operta Podunavac.

Braća ostaju u pritvoru

Sud je braći produžio pritvor zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela.

- Pritvor je produžen zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da postoji opravdana bojazan da bi okrivljeni, ukoliko se nađu na slobodi, u kratkom vremenskom periodu mogli ponoviti krivična dela za koja se osnovano sumnjivo terete, odnosno slično ili neko drugo krivično delo - naveli su iz suda.

Goran Lazor Foto: Društvene Mreže

Izboli ga kao životinju?

Meštani Savinog sela kod Vrbasa za Kurir opisali su stravične detalje zločina koje je potreslo celo mesto.

- Ne mogu da spavam od kad sam čula da je ubijen! Kako je moguće da neko nekom oduzme život?! Šta god da se desilo, možda je moglo da se sredi, a ne ovako... - kaže potresnim glasom komšinica i dodaje:

- Iskasapili su ga nasred terena kod škole! Čula sam da su braća napravila bukvalno sačekušu Goranu. Izbio je neki problem oko njih, koji očigledno nisu mogli da reše. Braća su navodno, došla sa noževima na teren kod škole. Došlo je do svađe, guranja, a zatim i tuče. Ubrzo su ovi klinci izvadili nož i počeli da ga ubadaju. Priča se po selu da su ga izboli kao neku životinju.

Komšije ubijenog Gorana Lazora kažu da su se iznenadili da je on došao u sukob s nekim.

- Goran je delovao kao miran i dobar čovek. Živeo je u selu sa ujakom, jer se razveo od supruge sa kojom ima ćerku i sina. Majka mu je preminula, a bila je isto divna žene koja je radila u bolnici. Mnogo nam je žao što mu je neko naudio. Iskreno, nikad nisam čula da je problematičan, pa me je ovo baš iznenadilo - kaže nam jedna meštanka.

Podsetimo, tri dana pre nego što je ubijen, Goran se oglasio na društvenoj mreži Fejsbuk gde je istakao da ima sukob koji je otišao toliko daleko da će morati da se reši "oko za oko, zub za zub".