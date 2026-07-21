- Sudarili su se automobil marke "opel" i marke "reno". Sudeći po onome što sam video na licu mesta, vozač "opela" nije ispoštovao prvenstvo prolaza i udario je u "reno". Materijalna šteta na kolima je pričinjena, ali je ipak najvažnije da nema povređenih - rekao je jedan od očevidaca čukanja u centru Beograda.