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U centru Beograda, na raskrsnici Bulevara kralja Aleksandra i Takovske ulice, kod Skupštine Srbije, danas je došlo do saobraćajne nezgode.

Kako Kurir saznaje, u ovom sudaru, na sreću, nije bilo povređenih.

Čukanje u centru Beograda Foto: Kurir

- Sudarili su se automobil marke "opel" i marke "reno". Sudeći po onome što sam video na licu mesta, vozač "opela" nije ispoštovao prvenstvo prolaza i udario je u "reno". Materijalna šteta na kolima je pričinjena, ali je ipak najvažnije da nema povređenih - rekao je jedan od očevidaca čukanja u centru Beograda.

Kako je dodao očevidac, policija je ubrzo došla na mesto sudara i obavila uviđaj.

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