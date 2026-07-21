Slušaj vest

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila 19. jula oko 21 sat u Radničkom naselju u Leskovcu, teške telesne povrede zadobila je D. K. (32), inspektorka za krvne delikte u Policijskoj upravi Leskovac, dok je njen suprug prošao sa lakšim povredama.

Do nesreće je došlo kod jedne apoteke, kada su se supružnici, vozeći se motorom sa uredno stavljenim kacigama, zaustavili ispred pešačkog prelaza kako bi propustili pešaka sa dvoje male dece.

Prema rečima povređene inspektorke, u tom trenutku je iz suprotnog pravca vozilo marke "fijat punto" vlasotinačkih registarskih tablica obišlo celu kolonu automobila, prešlo na njihovu stranu kolovoza i silovito ih udarilo.

"Dok smo stajali, automobil je prešao na našu stranu i najpre me udario retrovizorom u kuk, a zatim vratima sa vozačeve strane. Odbacilo me je na trotoar", priseća se D. K., koja se trenutno nalazi na lečenju i pred kojom su, kako se saznaje, najverovatnije dve operacije.

Pobegli s mesta nesreće

Vozač i suvozač iz "punta" su se nakon udesa udaljili sa lica mesta, ne pruživši pomoć povređenima.

Detaljnijim dijagnostičkim pregledima u Urgentnom centru utvrđeno je da je D. K. pretrpela ozbiljne povrede levog skočnog zgloba, potkolenice, kolena i kuka, ali i kičmenog stuba.

"Na pršljenu C5 nalazi se veliki hematom koji mi je u startu promenio život. Imam i povredu iz koje curi tečnost u organizam, pa tek nakon skenera očekujem informacije o tačnom vremenu i mestu operacija", navodi inspektorka.

Osumnjičeni pronađen u Nišu, a posledavanja izjave je pušten na slobodu.