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Poznati biznismen iz Gizena osuđen je na 15 godina zatvora zbog učestvovanja u ubistvu dvojice visokopozicioniranih pripadnika škaljarskog klana, Alana Kožara i Damira Hadžića, koji su 23. jula 2020. godine likvidirani na grčkom ostrvu Krf.

Presudu je u utorak izrekao Regionalni sud u Gizenu, koji je 49-godišnjeg optuženog proglasio krivim za pomaganje i podstrekivanje dvostrukog ubistva, piše nemački portal hessenschau.de.

Mesec dana pokušavali da lociraju "škaljarce" na Krfu Foto: Kurir

Prema navodima suda, osuđeni je iz svoje baze u Gizenu organizovao logističku podršku grupi koja je tokom leta 2020. godine delovala na Krfu. Kako je navedeno, njegova uloga obuhvatala je nabavku automatskog oružja, obezbeđivanje vozila i čamaca, kao i koordinaciju sastanaka i primopredaje opreme koja je korišćena u pripremi zločina.

Skaj razotkrio sve

Predsedavajuća sudija istakla je da je analiza komunikacije sa šifrovane Skaj aplikacije omogućila detaljnu rekonstrukciju događaja.

- Nema ni najmanje sumnje da se inkriminišući razgovori mogu pripisati optuženom - navela je sudija u obrazloženju presude.

Kako se dodaje, u prepiskama su pronađeni brojni lični podaci koji su, prema oceni suda, nedvosmisleno povezali optuženog sa korišćenim nalozima. Pominjani su članovi njegove porodice, fotografisana je njegova kreditna kartica, kao i druga privatna dokumentacija.

Već na robiji zbog droge

Suđenje je trajalo više od godinu dana uz izuzetno jake mere bezbednosti. Optuženi, koji je u Gizenu bio poznat kao uspešan biznismen u oblasti nekretnina, navodno se ispostavilo da je ranije vodio dvostruki život i on već služi osmogodišnju zatvorsku kaznu zbog trgovine drogom velikih razmera.

Prema stavu tužilaštva, dvostruko ubistvo na Krfu predstavlja deo višegodišnjeg obračuna između suprotstavljenih kriminalnih klanova koji se bore za prevlast u međunarodnoj trgovini kokainom. Istražitelji procenjuju da je u tom sukobu do sada stradalo više preko 80 ljudi širom Evrope i sveta.

Podsetimo, Alan Kožar i Damir Hadžić, visokopozicionirani pripadnici škaljarskog klana, ubijeni su pre tačno šest godina, 23. jula 2020. godine, ispred iznajmljene vile na ostrvu Krf u kojoj su se skrivali od policije, ali i od pripadnika suparničkog kavačkog klana.

Prema navodima istražitelja, njihovo skrovište otkriveno je nakon što je Kožar svom poznaniku Ratku Živkoviću, ne znajući da sarađuje sa suparničkim klanom, poslao poruku: "Loše sam spavao, izgoreo sam na suncu." Upravo ta, naizgled bezazlena poruka, usmerila je njegove protivnike da ga traže po grčkim plažama.

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Foto: Kurir

Mesecima su pokušavali da lociraju vilu u kojoj boravi, restorane koje posećuje i plaže na kojima se odmara. Istovremeno, Kožar je verovao da mu Živković pomaže u potrazi za ubicama njegovih prijatelja Igora Dedovića i Stevana Stamatovića, koji su početkom 2020. godine ubijeni u restoranu u Atini.

Iz presretnutih Skaj poruka, koje su kasnije dospele u istražne spise, proizlazi da su pripadnici suparničkog klana sa velikim uzbuđenjem pratili potragu za Kožarom.

Poslednje slike ubijenih "škaljarca" na Krfu Foto: Kurir

- Ovo želim više nego sve na svetu - navodno je nekoliko dana pre likvidacije napisao Radoje Zvicer. Nakon što su locirali vilu na Krfu, usledile su poruke:

- Sutra gledamo, kad izađu, mi se postavljamo. Videćeš, sina mi, kilo olova će biti u njih... Ima da drmamo Evropom. Sina mi. Još gde smo ih iskopali, u šumi, brate... Ovo nam je prilika da završimo rat!

Prema presretnutim komunikacijama, Kožar nije ni slutio da mu preti neposredna opasnost. Dane je provodio sa prijateljima, organizovao roštilje, izlazio u restorane i dovodio goste u vilu, a samo dan pre ubistva poručio je da "uživa i da nikada nije bio opušten kao sada".

Četvorica plaćenika koji su danima osmatrala dvorište vile, fotrografisali žrtve i kovali planove, čim su Kožar i Hadžić otišli na plažu, preskočila su ugradu i čekala ih u dvorištu. Čim su se iznajmljenom "tojotom jaris" škaljarci uvezli u dvorište, prema optužnici, okružili su ih Filip Knežević, Dušan Jovanović, Marko Stanković i Miloš Jevrić i ispalilli u njih najmanje 34 hica.

Inače, u pripremi ubistva, prema navodima tužilaštva, učestvovali su i Veljko Belivuk, Nebojša Janković i Nikola Spasojević koji je postao svedok saradnik. Međutim, Belivuk je kako se navodi, nekoliko dana pred zločin Radoju Zviceru poslao poruku "da ne može više i da odustaje, da ne zna da li je nervni slom ili šta li je".

Inače, sudski postupak za ubistvo "škaljaraca" na Krfu, ali i u Atini vodi se i pred sudovima u Srbiji i Grčkoj.

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