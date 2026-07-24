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Prošlo je deset godina od jednog od najmonstruoznijih zločina koji su potresli Srbiju. Vladica Rajković (38) svirepo je ubio svoju partnerku Draganu Stanković (47) iz Vratarnice kod Zaječara, a njeno telo bacio u Timok. Tu se nije zaustavio, već je svega dvadesetak dana kasnije počinio još stravičniji zločin - silovao je i ubio trogodišnju Anđelinu Stefanović tokom dečjeg rođendana.

Silovatelj i ubica za oba zločina pravosnažno je osuđen na 40 godina zatvora. Kako je Kurir ranije pisao, da je Rajković, kojeg su meštani do tada doživljavali kao umiljatog i finog čoveka, zapravo jedan od najsurovijih ubica, otkriveno je tek nakon što je počinio zločin nad trogodišnjom devojčicom iz komšiluka.

Nestanak Dragane bio je uvod u jeziv niz zločina

Vladica i Dragana, osim što su bili komšije, godinama su bili i u emotivnoj vezi, ali prilično neobičnoj, kako su je ranije opisivali meštani. Svi njihovi prijatelji i poznanici, nakon što je prijavljen nestanak nesrećne žene, sumnjali su da je upravo Vladica umešan u njen nestanak - podseća izvor i dodaje:

- Bio je prvi osumnjičeni, jer se pričalo da je Dragani dugovao 3.500 evra i da ga je ona praktično izdržavala. Živeo je na njenoj grbači. Policija ga je više puta ispitivala nakon njenog nestanka, a bio je podvrgnut i poligrafskom testiranju koje je bez problema prošao. Posle toga je pušten, iako su gotovo svi sumnjali da ima veze sa nestankom, pa čak i istražitelji. Međutim, dokaza nije bilo sve do 9. jula 2016. godine, kada je ubijena trogodišnja Anđelina. Tek nakon tog jezivog zločina Rajković je pokazao mesto na kojem je ubio svoju partnerku Draganu Stanković - pričao je izvor tada.

Ispričao je da su pili u njenoj kući i da ju je na kraju zadavio golim rukama.

- Policiju je odveo do mesta gde joj je oduzeo život, a potom telo bacio u Timok. Unakaženo telo pronađeno je u reci dvadesetak dana nakon ubistva. Rajković se hladnokrvno smejao dok je pripadnicima MUP-a pokazivao mesto zločina. Nije pokazao ni trunku pokajanja - navodi izvor.

Foto: Privatna Arhiva

Sa rođendana odveo trogodišnju Anđu u smrt

Zločin od kojeg je zanemela cela Srbija dogodio se 9. jula 2016. godine, kada je Vladica Rajković bio na rođendanu deteta svog brata, u dvorištu pored kuće u kojoj je živela trogodišnja Anđelina Stefanović.

- Istraga je utvrdila da je uzeo Anđelinu za ruku i rekao da je vodi u šetnju. Niko od prisutnih nije ni pomislio da bi moglo da se dogodi bilo šta loše, jer se Vladica tokom čitavog dana igrao sa decom koja su došla na rođendansko slavlje - podseća izvor i dodaje:

- U jednom trenutku se neprimetno udaljio i odveo devojčicu do potoka u šumi. Tamo ju je silovao, a zatim tukao rukama i nogama, da bi na kraju uzeo kamen i njime je udarao u glavu. Posle zločina se vratio kući, oprao krvavu garderobu i ostavio je da se suši. Zatim se, u čistoj odeći, potpuno mirno vratio na rođendansko slavlje - objasnio je izvor.

Foto: Privatna Arhiva

Priznao ubistvo devojčice, pa otkrio i gde je sakrio telo partnerke

Nedugo zatim, prisutni su primetili da Anđeline nema i uspaničeno počeli da je traže. U potragu su se uključili i meštani i policija. U jednom trenutku došlo je do sukoba kada je Anđelin ujak zgrabio Vladicu za kragnu, nakon čega je usledilo priznanje.

Devojčicin ujak primetio je da se Vladica presvukao, uhvatio ga za kragnu i pitao gde je Anđa, ali je on davao nepovezane odgovore. Policija ga je potom uhapsila, a Rajković je priznao zločin i odveo inspektore na mesto gde je ostavio telo devojčice. Leš deteta bio je gotovo neprepoznatljiv, sa stravičnim povredama. Tada je šokirao istražitelje priznanjem da je samo mesec dana ranije ubio i Draganu Stanković, za kojom se u tom trenutku još tragalo.

Za ova dva monstruozna zločina Vladica Rajković pravosnažno je osuđen na 40 godina zatvora. Tokom suđenja za ubistvo trogodišnje Anđeline bio je potpuno staložen, bez emocija i bez trunke kajanja.

Kurir.rs