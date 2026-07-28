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Prošlo je 16 godina od zločina koji je 2010. godine zavio Srbiju u crno. Osmogodišnja Marija Jovanović iz Ledinaca kod Novog Sada, brutalno je silovana i ubijena od strane svog komšije Mladena Ogulinca (52), a njen slučaj ostao je jedan od najpotresnijih događaja koji su potresli javnost.

Mala Marija, koja bi danas imala 24 godine, kobnog 26. juna 2010. godine nije se vratila kući. Tog dana njen komšija Ogulinac namamio ju je u svoju kuću, gde joj je puštao pornografske sadržaje, a zatim je počinio stravičan zločin. Kada mu je dete zapretilo da će sve ispričati majci, ubica joj je stavio maramicu u usta i ugušio je.

Posle zločina, pokušao je da sakrije tragove tako što je telo devojčice zakopao u svom dvorištu, a potom pobegao. Cela Srbija bila je na nogama, a u potragu za nestalom devojčicom uključili su se meštani, policija i pripadnici Žandarmerije. Meštani Ledinaca gotovo odmah su posumnjali na Ogulinca, jer je, kako su tada pričali, već dugo bio na lošem glasu u selu. Nakon što je otkriveno da se Marijino telo nalazi upravo u njegovom dvorištu, počela je velika potraga za osumnjičenim.

Mačka otkrila humku ispod koje je bilo Marijino telo

Stravičan trenutak otkrivanja tela zauvek je ostao urezan u sećanje meštana.

- Jedan policajac, Marijin otac Slobodan i ja tražili smo je na Mladenovom imanju, kad smo videli mačku kako stoji na sveže iskopanoj humci i uporno mjauče. Policajac je prišao toj humci, razgrnuo zemlju i ugledali smo malu Marijinu ručicu - ispričao je ranije Ilija Jovanović iz Starih Ledinaca prisećajući se jezivog događaja.

Ilija je tada govorio da rana ovog zločina nikada nije zarasla i da se meštani Starih Ledinaca i dalje sećaju svega što se dogodilo.

- Meštani su u više navrata tražili da se kuća Mladena Ogulinca sruši, ali to nije bilo moguće uraditi. Posle zločina Mladenova sestra Vesna, koja je takođe živela u toj kući, otišla je iz sela. Neki kažu da je pobegla, a neki pričaju i da su je oterali iz sela. I ona je posle završila u bolnici, psihički je obolela i tamo je umrla. Za sobom je ostavila sina, ali njega sam video možda jednom ili dva puta kad je nakratko svratio u selo - ispričao je Ilija.

Foto: Privatna Arhiva

Umro na dan kada je Marija trebalo da slavi rođendan

Mladen Ogulinac nikada nije dočekao sudsku presudu za zločin koji je počinio. Preminuo je od srčanog udara u zatvorskoj ćeliji 2. avgusta 2010. godine, na dan kada je Marija trebalo da proslavi svoj osmi rođendan.

Njegova smrt dodatno je potresla javnost, posebno zbog činjenice da se dogodila upravo na datum rođenja male žrtve.

Ogulinac je sahranjen u strogoj tajnosti, u neobeleženom grobu na Rumenačkom groblju u Novom Sadu. Bez prisustva najbližih, njegovo telo položeno je u unapred pripremljenu raku, obeleženu samo krstom, bez drugih oznaka.

- Drugačije nije trebalo ni da se završi. Monstrum je pronađen mrtav baš na dan kada se naša Marija rodila i kada bismo slavili njen rođendan - rekao je ranije Marijin otac Slobodan Jovanović nakon vesti o smrti čoveka koji mu je ubio dete.

Foto: Privatna Arhiva

Marijin zakon promenio sistem zaštite dece u Srbiji

Nakon tragedije koja je pogodila njegovu porodicu, Slobodan Jovanović pokrenuo je inicijativu da se uvedu strože kazne i mere kontrole za one koji počine najteža krivična dela protiv dece. Njegova borba dovela je do usvajanja zakona koji je kasnije postao poznat kao Marijin zakon.

Inicijativu su podržale sve političke stranke, a Skupština Srbije je 2013. godine usvojila Zakon o posebnim merama za sprečavanje krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnicima. Tim zakonom uvedene su posebne mere nadzora nad osuđenim silovateljima dece i maloletnika, kao i registar pedofila, u kojem se nalaze podaci o osobama osuđenim za takva krivična dela.

I 16 godina kasnije, ime male Marije ostalo je simbol borbe za veću zaštitu dece i strožiji odnos prema onima koji počine najteže zločine.

Kurir.rs