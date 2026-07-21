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Velika tragedija dogodila se u akva parku u Smederevu, gde se četvorogodišnji dečak utopio u bazenu. Uprkos ogromnim naporima lekara Hitne pomoći, koji su više od sat vremena pokušavali da ga reanimiraju, detetu nije bilo spasa. Na licu mesta bio je novinar Kurira Luka Šindik, koji je za emisiju "Crna hronika" preneo prve informacije o ovoj stravičnoj nesreći.

Kako je navedeno, detalji tragedije biće poznati nakon obdukcije koju je naložio dežurni tužilac nakon obavljenog uviđaja. Prema nezvaničnim informacijama, dečak je iz Grocke.

Više verzija tragedije

Kako je izvestio Luka Šindik, postoji nekoliko verzija događaja koje se za sada proveravaju, ali nijedna od njih nije zvanično potvrđena.

- Nakon više od sat vremena pokušavanja reanimacije petogodišnjeg dečaka na bazenu u Smederevu, lekari su mogli samo da proglase smrt. Kako nezvanično saznajemo, dečak je iz Grocke. Postoji više različitih verzija kako je došlo do utapanja, sve su za sada nezvanične - rekao je Šindik.

Kako je dodao, jedna od verzija koja se proverava jeste da je dete možda doživelo zdravstveni problem tokom boravka u vodi.

- Jedna od verzija je da je dečak dobio epileptični napad, takođe se pominje mogućnost da je možda jeo dok je bio u bazenu, što je izazvalo gušenje i zapravo dovelo do davljenja. Međutim, sve ove informacije za sada su nezvanične i tek će istraga pokazati šta se zaista dogodilo - naveo je novinar.

Spasioci i zaposleni pokušali da pomognu

U trenutku nesreće reagovali su spasioci i zaposleni u objektu, koji su pokušali da pomognu detetu do dolaska Hitne pomoći.

- Samog dečaka su spasavali i spasioci, ali i zaposleni u samom objektu. Hitna pomoć je takođe veoma brzo došla na teren. Očevici su nam rekli da su lekari jurili preko 100 kilometara na sat samo da stignu na lokaciju i pokušaju da spasu dete, ali nažalost, dečaku nije bilo spasa - preneo je Šindik.

Prema rečima očevidaca, ekipe Hitne pomoći dale su sve od sebe kako bi povratile životne funkcije deteta, ali je reanimacija bila neuspešna.

Foto: Kurir Televizija

Bazen zatvoren, menadžer daje otkaz

Nakon tragedije, akva park je zatvoren do daljeg, a na zvaničnom sajtu objekta objavljeno je obaveštenje o zatvaranju, kao i izraz saučešća porodici nastradalog dečaka.

- Bazen je trenutno zatvoren do daljeg. Na njihovom veb-sajtu objavljeno je i obaveštenje, ali i izjava saučešća roditeljima poginulog dečaka i njegovoj široj porodici - rekao je novinar.

Kako je dalje navedeno, menadžer objekta nalazi se u policijskoj stanici, gde daje izjavu povodom nesreće.

- Menadžer u samom ovom objektu je u policijskoj stanici i daje iskaz koji će trajati skoro ceo dan. Javno tužilaštvo naredilo je pokretanje istrage. Uviđaj u samom bazenu, odnosno dečjem bazenu gde se dečak utopio, već je obavljen, a sada se očekuju dalji koraci istrage, kao i obdukcija nesrećnog dečaka - zaključio je Šindik.

Istraga će utvrditi sve okolnosti ove tragedije, uključujući i to da li je bilo propusta u organizaciji bezbednosti na bazenu i kako je došlo do toga da dete izgubi život.

01:49 JEZIVA TRAGEDIJA NA BAZENU! Luka Šindik javlja iz Smedereva: Dečaku (4) nije bilo spasa, tužilaštvo pokrenulo istragu Izvor: Kurir televizija

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