Saobraćajna nezgoda kod Zaječara obustavila je saobraćaj na putu Zaječar – Negotin. Prikolica se prevrnula, ali srećom nije bilo povređenih.
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AUTOMOBIL SLETEO SA PUTA, PRIKOLICA PREPREČILA CEO KOLOVOZ Saobraćajna nezgoda kod Zaječara, niko ne može da prođe
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Saobraćaj na državnom putu Zaječar – Negotin, kod skretanja za selo Metriš, obustavljen je danas oko 17 časova zbog saobraćajne nezgode.
Prema prvim informacijama, do nezgode je došlo kada je putničko vozilo marke "Honda", niških registarskih oznaka, koje je vuklo prikolicu sa manjim bagerom, sletelo sa kolovoza.
Prema rečima očevidaca, prikolica se u jednom trenutku zanela, nakon čega je vozač izgubio kontrolu nad vozilom. Vozilo je sletelo sa puta, dok se prikolica preprečila preko kolovoza, zbog čega je saobraćaj na ovoj deonici u potpunosti obustavljen.
U nezgodi, srećom, nije bilo povređenih, a na mestu događaja u toku je uklanjanje vozila i prikolice, nakon čega se očekuje normalizacija saobraćaja.
Kurir/Radio Magnum
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