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Zdravstveni centar Vranje oglasio se povodom saobraćajne nezgode koja se dogodila tokom transporta pacijenta, a u kojoj je vozač saniteta zadobio teške telesne povrede. Prema navodima Zdravstvenog centra Vranje vozilo Službe hitne medicinske pomoći prevozilo je dete iz Zdravstvenog centra Vranje ka Univerzitetskom kliničkom centru Niš.

Kako saznajemo, do nesreće je došlo kod Grdelice.

Tokom vožnje došlo je do kvara na elektroinstalaciji vozila, zbog čega je vozač, postupajući u skladu sa pravilima struke i vodeći računa o bezbednosti pacijenta i medicinske ekipe, zaustavio sanitetsko vozilo. Prilikom izlaska iz vozila na njega je naleteo teretni kamion, usled čega je zadobio teške telesne povrede.

Na mestu događaja zatekla se doktorka koja je, nakon nastale vanredne situacije, bezbedno preuzela dete i transportovala ga u Univerzitetski klinički centar Niš, gde je pacijent uspešno zbrinut.

1/8 Vidi galeriju Vozač saniteta zadobio teške telesne povrede u Vranju Foto: Kurir.rs/T. S.

Povređeni vozač je nakon ukazane hitne medicinske pomoći upućen u Opštu bolnicu Leskovac, odakle je, nakon dijagnostike i stabilizacije, transportovan u Univerzitetski klinički centar Niš radi daljeg lečenja.

Zdravstveni centar Vranje izražava punu podršku svom zaposlenom i želi mu brz i uspešan oporavak. Istovremeno, zahvaljuju doktorki koja je preuzela transport deteta, kao i svim zdravstvenim radnicima koji su svojom brzom i profesionalnom reakcijom doprineli bezbednom zbrinjavanju pacijenta.

O svim okolnostima ovog događaja nadležni organi sprovode postupak, a Zdravstveni centar Vranje će nastaviti da sarađuje sa njima i blagovremeno obaveštava javnost o svim relevantnim činjenicama, stoji u saopštenju rukovodstva Zdravstvenog centra Vranje.

Foto: Kurir.rs/T. S.

- Povodom saobraćajne nezgode koja se dogodila tokom transporta pacijenta, Zdravstveni centar Vranje obaveštava javnost da je vozilo Službe hitne medicinske pomoći prevozilo dete iz Zdravstvenog centra Vranje ka Univerzitetskom kliničkom centru Niš.

Tokom vožnje došlo je do kvara na elektroinstalaciji vozila, zbog čega je vozač, postupajući u skladu sa pravilima struke i vodeći računa o bezbednosti pacijenta i medicinske ekipe, zaustavio sanitetsko vozilo. Prilikom izlaska iz vozila na njega je naleteo teretni kamion, usled čega je zadobio teške telesne povrede.

Na mestu događaja zatekla se doktorka koja je, nakon nastale vanredne situacije, bezbedno preuzela dete i transportovala ga u Univerzitetski klinički centar Niš, gde je pacijent uspešno zbrinut - navode u saopštenju.