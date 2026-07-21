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Branislav Trojanović Trojke (48), vlasnik FK Zvezdara, ubijen je na današnji dan pre 25 godina.

Likvidiran je 21. jula 2001. godine ispred svoje kuće na Zvezdari! Iako je od ubistva prošlo četvrt veka, motivi zločina nisu poznati, a naručioci zločina i egzekutori su i dalje na slobodi.

- Trojanović je oko pet sati ujutru izašao iz kuće. Nije bio naoružan, nije imao nikakvo obezbeđenje, verovao je da niko ne želi da mu naudi i da mu ne preti nikakva opasnost! Žurio je na aerodrom, pošto je trebalo u inostranstvu da završi neke ranije ugovorene poslove. Međutim, samo što je seo u "pežo", vlasništvo rentakara, i stavio ključ u bravu, odjeknuli su hici! Ubica je iz pištolja s prigušivačem ispalio osam metaka, od kojih četiri Trojanoviću u glavu. Odmah je umro - rekao je ranije izvor Kurira iz istrage.

Ubica pobegao

Napadač je posle brutalnog zločina pobegao automobilom u kome ga je čekao saučesnik.

- Trojanovićevo telo našao je prolaznik, koji je odmah pozvao policiju. Nekoliko dana kasnije nađen je pištolj kojim je ubijen vlasnik FK Zvezdara. Međutim, ni to, kao ni saslušanje velikog broja Trojanovićevih prijatelja i poznanika, nije bilo od velike koristi - rekao je tada sagovornik.

Nakon Trojanovićevog ubistva, njegovi prijatelji su ispričali da se on nikad nije bavio sumnjivim poslovima i da je živeo za sport, svoj klub i igrače.

- Bane je u klubu sve postigao sam. Nikog nije vukao za rukav da ulaže u FK Zvezdara. Planirao je da 2002. otvori velelepni stadion sa 12.000 sedišta. Za to, međutim, nije imao novca, zbog čega je tog dana i krenuo na put, kako bi ispitao mogućnost za transfer nekih igrača, čime bi se finansirala izgradnja stadiona - rekli su ranije Trojanovićevi prijatelji.

Preuzeo klub nakon ubistva kuma