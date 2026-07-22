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Tri događaja iz Leskovca potresla su javnost. Dok policija istražuje slučaj muškarca osumnjičenog da je silovao svoju teško bolesnu i nepokretnu taštu, traga se i za vozačem koji je nakon što je na pešačkom prelazu oborio saobraćajnu inspektorku i njenog supruga pobegao sa mesta nesreće.

Istovremeno, na auto-putu kod Leskovca odigrala se prava drama kada se pokvario sanitet koji je prevozio dete ka Nišu, a vozača, koji je izašao iz vozila, usmrtio kamion. Zahvaljujući brzoj reakciji lekarke, dečak je na vreme prebačen drugim sanitetskim vozilom.

Više informacija o svim ovim slučajevima, toku istraga i stanju povređenih, za emisiju "Redakcija", izveštavala je Violeta Milićević - novinarka Kurira.

- Čak tri teška događaja obeležila su prethodni dan u Leskovcu i okolini, potresavši ne samo jug Srbije, već i čitavu javnost. Najpotresniji slučaj dogodio se u okolini Leskovca, gde je muškarac osumnjičen da je silovao svoju 78-godišnju taštu. Prema dostupnim informacijama, zločin se dogodio dok njegova supruga, odnosno ćerka oštećene žene, nije bila kod kuće. Osumnjičeni je navodno iskoristio priliku i napao nepokretnu i teško bolesnu staricu. Njemu je određen pritvor do 30 dana, a istraga je u toku - rekla je Milićević.

Foto: Petar Aleksić

Kvar saniteta pretvorio se u borbu za život

Na autoputu kod Leskovca dogodio se niz dramatičnih okolnosti tokom hitnog medicinskog transporta, koji je, uprkos ozbiljnom incidentu, dobio neočekivan obrt.

- Drugi incident dogodio se na autoputu kod Leskovca, kada je sanitetsko vozilo iz Vranja prevozilo dečaka u Univerzitetski klinički centar u Nišu na hitnu intervenciju. Vozilo se tokom puta pokvarilo, a vozač je izašao da pokuša da otkloni kvar. U tom trenutku na njega je naleteo kamion i teško ga povredio. Ipak, ova drama imala je srećan epilog za dečaka. U koloni vozila našla se lekarka koja je uočila šta se dogodilo, preuzela dete iz saniteta i bezbedno ga prevezla do Kliničkog centra u Nišu, gde mu je ukazana neophodna medicinska pomoć. Povređeni vozač saniteta najpre je zbrinut u Opštoj bolnici u Leskovcu, a potom je upućen na dalje lečenje u Univerzitetski klinički centar u Nišu - kaže on.

Govoreći o teškim i nesrećnim slučajevima koji su zadesili grad Leskovac, dodala je da se na pešačkom prelazu dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je povređena policijska inspektorka, dok su okolnosti udesa izazvale su posebnu pažnju javnosti.

- Treća saobraćajna nesreća dogodila se u samom Leskovcu, na pešačkom prelazu. Inspektorka za krvne delikte i njen partner, koji su se nalazili na motociklu, zaustavili su se kako bi propustili pešake. U tom trenutku vozač automobila, koji je preticao kolonu vozila iz suprotnog smera, prešao je u suprotnu traku i udario u njihov motocikl. Inspektorka je zadobila višestruke povrede, dok je, prema nezvaničnim informacijama, vozač nakon udesa pobegao sa mesta nesreće, ali se kasnije sam prijavio policiji - za emisiju "Redakcija", objasnila je Milićević.

02:45 TRI JEZIVE PRIČE IZ LESKOVCA POTRESLE SRBIJU: Zločin nad staricom, drama sa sanitetom i beg posle saobraćajne nesreće - Policija vodi dalje istrage Izvor: Kurir televizija

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