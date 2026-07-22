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Rešenjem sudije za prethodni postupak Višeg suda u Zrenjaninu, određen je pritvor do 30 dana R. P. (23) iz Čente, osumnjičenom da je počinio krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i municije i ugrožavanje sigurnosti.

Njemu je pritvor određen na predlog Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu, zbog bojazni da bi se mogao kriti ukoliko bi ostao na slobodi, kao i da bi mogao ometati postupak uticajem na svedoke odnosno oštećene koje je potrebno ispitati tokom istrage.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom je stavljeno na teret da je 17. jula ove godine, desetak minuta posle ponoći, u Čenti, neovlašćeno nosio konvertibilno oružje i ugrozio sigurnost tri osobe.

Prilikom susreta sa njima na ulici, R. P. je izvukao startni pištolj nepoznate marke, za čije držanje i nošenje nije imao odobrenje nadležnog organa, pa je ispalio jedan metak u zemlju i jedan u vis.

Kada su mu ove osobe zapretile da će zvati policiju, osumnjičeni je trčeći pobegao.