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Četvorogodišnji dečak utopio se juče u akva-parku Jugovo u Smederevu, a uprkos brzoj reakciji Hitne pomoći i dugoj reanimaciji, lekari nisu uspeli da mu spasu život. Dete je, prema dosadašnjim informacijama, na bazenu bilo sa majkom, a istraga treba da utvrdi kako je došlo do tragedije u bazenu dubine oko jednog metra i da li je bilo propusta u nadzoru.

Slučaj je ponovo otvorio pitanje bezbednosti dece na javnim kupalištima.

Kako najčešće dolazi do utapanja male dece i koliko su presudni prvi minuti nakon što dete završi pod vodom, za emisiju "Redakcija", otkrio je Dragan Kerkez - Udruženje spasilaca na vodi.

- Iz Udruženja spasilaca na vodi Srbije postavlja se pitanje - u ovakvim slučajevima, ali i u nekim prethodnim, čija je odgovornost i gde je došlo do propusta? Reflektori su sada upereni na sve strane, ali pravo pitanje je gde su oni zaista usmereni. Ako govorimo konkretno o jučerašnjem slučaju, očigledna je nepažnja i trenutak u kojem deca nisu bila pod dovoljnim nadzorom roditelja, staratelja ili osobe koja je bila sa njima. Ono što stalno naglašavamo jeste da se, kada ste sa decom, mora voditi izuzetna pažnja i da ih ne smete izgubiti iz fokusa ni jednog trenutka. Upravo ovakve tragedije pokazuju da tome moramo posvetiti mnogo veću pažnju - rekao je Kerkez.

Dragan Kerkez - Udruženje spasilaca na vodi Foto: Kurir Televizija

Svaki život je jedna tragedija

Ukazao je na zabrinjavajuće podatke o utapanjima i apelovao na veću svest o ličnoj bezbednosti.

- Sve ovo što se dešava posledica je manjka svesti o ličnoj bezbednosti. Neverovatno je da ljudi ponekad ne vode dovoljno računa o sebi, svojim najbližima i sopstvenom životu, kao da postoji neka druga šansa ili repriza. Nažalost, život nema rezervnu varijantu. Sve češće imamo ovakve tragične vesti i tragične ishode, a posebno zabrinjava što su među stradalima sve češće mladi ljudi. Juče smo pokušali da napravimo određeni presek kroz statistiku i podatke. Prosečno se u Srbiji godišnje dogodi oko 35 do 40 utapanja, ali bilo bi pogrešno reći da je to nešto normalno ili da nema razloga za zabrinutost - istakao je.

Kerkez je upozorio da posebnu zabrinutost izazivaju nesreće koje se događaju i na mestima koja bi trebalo da budu bezbedna.

- Idealno bi bilo da nemamo nijedno utapanje i nijedan izgubljen život, ali očigledno je da to nije realnost. Ono što posebno zabrinjava jeste činjenica da sve više gubimo mlade živote, ali i one koji nisu u potpunosti sposobni da se sami brinu o sebi. Posebno je alarmantno što se tragedije dešavaju i u kontrolisanim uslovima - na uređenim kupalištima, bazenima, akvaparkovima i mestima koja bi trebalo da ispunjavaju sve bezbednosne standarde. Verovatno je problem u tome što se neke mere bezbednosti i procedure ne poštuju u potpunosti.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

- Možda je ovo prilika da apelujem na sve vlasnike i upravljače bazena, akvaparkova, plaža i drugih kupališta da angažuju dovoljan broj stručno obučenih spasilaca, u skladu sa zakonima i propisima. Nije dovoljno samo imati određeni broj spasilaca na papiru. Oni moraju biti zaista osposobljeni, moraju imati odgovarajuće znanje i dokumentaciju, a nadležne institucije treba da kontrolišu da li su svi uslovi ispunjeni. Ali poseban apel upućujem upravo upravljačima kupališta - bez dovoljnog broja obučenih ljudi ne možemo govoriti o pravoj bezbednosti. Mi često apelujemo na roditelje i građane da vode računa gde se kupaju i da izbegavaju rizična mesta, ali odgovornost postoji i kod onih koji upravljaju tim prostorima. Oni moraju da urade sve što je u njihovoj moći kako bi bezbednost bila na najvišem nivou - za emisiju "Redakcija", zaključio je Kerkez.

03:30 "DECU NE SMETE IZGUBITI IZ FOKUSA NIJEDAN TRENUTAK": Spasilac apeluje nakon tragedije u akva-parku u Smederevu - OVO dovodi do nesreća na kupalištima! Izvor: Kurir televizija

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